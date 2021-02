La Sampress Loreto si prende il derby con la Nef Osimo e sale in classifica

LORETO– Vince e convince la Sampress Nova Volley Loreto che supera con un netto 3-0 la Nef Osimo nel derby di Serie B e avanza di gran carriera in classifica. La compagine guidata da coach Romano Giannini evidenzia ancora una volta la grande crescita delle ultime uscite mettendo in mostra uno stato di forma veramente invidiabile.

Molinari e Palazzesi si prendono la scena tra i padroni di casa lasciando le briciole alla truppa osimana condotta da Masciarelli. Una vittoria fondamentale per il morale e per la graduatoria in casa loretana che ora può guardare con più ottimismo al futuro.

SAMPRESS NOVA VOLLEY LORETO – LA NEF LIBERTAS OSIMO 3-0

SAMPRESS NOVA VOLLEY LORETO: Molinari 12, Ferri, Cremascoli 2, Stoico 8, Torregiani, Alessandrini 8, Medici, Palazzesi 10, Coppari (L2), Caciorgna 2, Dignani (L1), Vignaroli 1, Nobili 12. All. Giannini

LA NEF LIBERTAS OSIMO: Valla 7, Schiaroli (l1), Uncini, Gamberini, Carletti (L2), Albanesi 1, Polidori 2, Paolucci 5, Gagliardi, Carrer, Bobò, Stella 11, Silvestroni 6, Molari 1. All. Masciarelli

ARBITRI: Cerigioni e Annese

PUNTEGGIO: 25-16; 25-20; 25-13