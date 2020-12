Sampress Loreto, coach Giannini: «Non vediamo l’ora di ripartire»

LORETO– La nuova formula del campionato di Serie B di Volley, che riporterà in campo anche la Sampress Nova Loreto, ha portato una ventata di speranza in casa biancoverde. A confermarla è stato il tecnico, e anche dt, Romano Giannini:

«Per ora la società ha deciso di ripartire solo con la serie B e non vediamo l’ora perché è trascorso davvero molto tempo nel quale i ragazzi hanno lavorato singolarmente in sala pesi ma, ovviamente, tornare a toccare la palla, per chi come noi ama questo gioco, fa un’enorme differenza. La linea della società è sempre stata volta alla massima prudenza per gli atleti, le loro famiglie e tutti noi»

La società è venuta incontro alle esigenze degli atleti e dello staff tecnico offrendo un giro di tamponi a tutto il gruppo squadra: «La società ancora una volta si è dimostrata particolarmente sensibile a mantenere “pulito” il Palaserenelli scadenzando i rientri in campo nei giusti tempi e con un rigore anche superiore a quello previsto dai protocolli». Il girone con Alba Adriatica, Osimo, Ancona, Volley Potentino e Macerata impone un’adeguata preparazione sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tecnico:

«Il 23 gennaio non è così lontano e di fatto ricominceremo la preparazione. Trasferte vicine sono un vantaggio per i costi di tutti. Mi sembra si tratti di una decisione di buon senso. Non vediamo l’ora di giocare e dobbiamo essere pronti a far bene subito dalle prime partite».