Sampress, Fulgenzi: «Vogliamo ripeterci, siamo ancora in corsa»

In B i neroverdi sognano la grande rincorsa in classifica sperando di ripetere il terzo posto dello scorso anno. A suonare la carica è stato lo storico dirigente tra i padri fondatori della società

LORETO– La Sampress Nova Volley Loreto, serie B, vuole provarci fino alla fine. La compagine loretana guidata da coach Romano Giannini ha tutta l’intenzione di provare a ripetere la straordinaria impresa dell’anno scorso, culminata con il terzo posto in classifica.

A confermarlo è anche uno degli storici dirigenti, tra i padri fondatori della società, Silvio Fulgenzi:

«I piazzamenti playoff sembrano essere ad appannaggio di Bari e Pineto come ampiamente nelle previsioni di inizio stagione. Solo loro possono cedere la posizione. Noi vogliamo essere in corsa fino alla fine magari provando a ripetere il piazzamento dello scorso campionato nel quale chiudemmo al terzo posto. Ci attendono molti scontri diretti e la continuità di risultati sarà un fattore determinante. La squadra va a punti da sei partite consecutive e vogliamo proseguire sempre contando sul sostegno del nostro pubblico». E domenica (23 febbraio) il cammino verso un sogno ripartirà dalla sfida interna al Paglieta:

«Parte da domenica, si gioca alle 17 al Palaserenelli, una volata di undici tappe che ci porterà a fine stagione, la prima delle quali finalmente di nuovo in casa e contro un avversario da non sottovalutare come Paglieta».