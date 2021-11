La Sambenedettese in cerca di conferme a Vasto. Si gioca a porte chiuse

Per la Samb, insidiosa trasferta all’”Aragona” di Vasto, per confermare quanto di buono intravisto nella gara di domenica scorsa con il Castelfidardo. Sono necessari altri importanti punti per risalire una classifica che vede ancora i rossoblù in basso, a causa dei problemi ormai noti. Saltata la gara di mercoledì in Coppa Italia con il Notaresco per alcuni casi di positività al Covid-19 tra gli abruzzesi, la Samb ha potuto lavorare senza tanti assilli, anche se la Coppa poteva essere un ottimo banco di prova per Antonioli per effettuare altri importanti esperimenti.

Così il tecnico Mauro Antonioli nella consueta conferenza stampa della vigilia: «ho chiesto ai ragazzi di dare continuità di risultato e di prestazione. Non abbiamo fatto niente ancora, quindi Vasto sarà una tappa fondamentale per vedere di che pasta siamo fatti. Ho chiesto ai ragazzi di calarsi nella mentalità. Sarà una partita difficile comunque in un campo piccolo, contro avversari scorbutici, che devono fare punti. Occorreranno tanta intensità, tanta voglia di correre, di arrivare primi sul pallone, e una prestazione convincente. Sappiamo di affrontare una squadra che non merita la classifica che ha. A me interessa comunque soprattutto il nostro atteggiamento, che deve essere propositivo e pronto alla battaglia, perchè quando si va in trasferta, si va spesso in campi difficili e tutti, quando giocano contro la Sambenedettese, danno quel qualcosa in più. I ragazzi devono essere preparati a questo, ma sono fiducioso sulla prestazione della squadra, che cercherà di ripetere quella di domenica scorsa, senza trovare alibi».

Il capitano rossoblù Angiulli, ancora in forse per la gara di domani

Samb con il dubbio Angiulli, mentre in settimana è stato operato Cum come comunicato dalla società con una nota: «L’A.S. Sambenedettese comunica che il calciatore, Gianluca Cum, si è sottoposto in settimana a intervento chirurgico. L’operazione al crociato anteriore del ginocchio destro, eseguita a Cotignola dallo specialista, professor Raul Zini, è perfettamente riuscita e il calciatore nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo. Continua, invece, il ciclo di terapie per il centrocampista Luca Lulli, che sta curando una lesione muscolare rimediata nella trasferta di Nereto. L’attaccante Ferri Marini sta lavorando a parte e nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo».

Lo stadio “Aragona” di Vasto, in cui sarà impegnata la Samb nella gara di domani

La gara si giocherà a porte chiuse, in seguito all’ordinanza emessa dal Sindaco della cittadina abruzzese. Questo il comunicato della società rossoblù in merito: «si comunica che, a seguito dell’ordinanza n.81 dell’11/11/2021, emessa dal sindaco di Vasto, che stabilisce l’interdizione all’accesso al pubblico dello Stadio Aragona, la gara di campionato Vastese-Sambenedettese, in programma domenica 14 novembre alle 14.30, si svolgerà a porte chiuse».