Sambenedettese, pesante sconfitta nella tana del Vastogirardi

Dopo la prima vittoria nel derby col Fano, per i rossoblù nuovo capitombolo per 3-1 nella trasferta con i molisani, che riportano la Samb al punto di partenza. Troppo poco per ambire al vertice

La Samb, dopo l’importantissima vittoria nel derby di domenica scorsa con il Fano, era chiamata ad una pronta conferma nell’insidiosa trasferta in Molise con il Vastogirardi. Forte anche del nuovo acquisto, l’attaccante lettone Svarups, nell’ambiente rossoblù erano molte le aspettative per un ulteriore balzo in avanti.

In una gara tutta in salita invece, che ha visto una Samb rincorrere sin dall’inizio il Vastogirardi, è arrivata una sonora sconfitta che cancella la buona prestazione di domenica scorsa e registra un brutto passo indietro in classifica e soprattutto, nel morale. Samb come detto, subito in svantaggio già al 10’ per la rete messa a segno dal molisano Guida, bravo ad infilare l’estremo difensore Knoflach. Al 14’ c’è un tentativo dell’ultimo arrivato Svarups, sfortunato nell’occasione con la palla che termina di poco a lato della porta difesa da Di Stasio. Al 19’, arriva il raddoppio dei padroni di casa su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo in area su Alagia. È ancora Guida che realizza per il Vastogirardi. Al 22’ però, viene concesso un calcio di rigore anche alla Samb per un fallo in area molisana su Ferri Marini. È lo stesso attaccante rossoblù che realizza riaprendo di fatto la gara. Al 36’ è ancora Ferri Marini, uno dei migliori della Samb, con una bella conclusione, ad andare vicino al pareggio, ma la palla finisce di poco fuori.

Il mister della Samb Massimo Donati, ancora alle prese con tantissimi problemi da risolvere

Nella ripresa, al 54’, è ancora Ferri Marini pericolosissimo di testa, ma Di Stasio è ancora bravo a salvare la propria porta. Al 59’ però, arriva la rete del Vastogirardi che chiude di fatto il match. È Alagia che ben servito, conclude di precisione mettendo la sfera alle spalle dell’estremo difensore rossoblù Knoflach. Mister Donati le prova tutte per riaprire nuovamente la gara, ma la Samb non ne ha più ed esce ancora sconfitta dal campo. Non resta ora che continuare a ripartire e tornare a lavorare ancora sui problemi che attanagliano la truppa rossoblù dall’inizio di stagione.

Questo il tabellino della gara:

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Stranieri (74’ Semeraro), Guadalupi, Ruggieri, Secondo (72’ Donatelli), Minchillo, Acunzo, Ahmetaj (74’ Mingiano), Guida (90’ Salatino), Alagia (85’ Capone).

A disposizione: Carriero, Mazzeo, Irace, Coisa. All: Emanuele Vassalli

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Cipolletta, Amoruso, Ferri Marini (81’ Travaglini), Di Domenicantonio (66’ De Sena), Varga, Lorenzoni, Svarups (56’ Ferretti), Angiulli, Lisi (68’ Peroni).

A disposizione: Bruno, Lulli, Zgrablic, Isacco, Amato. All: Massimo Donati

ARBITRO: Viapiano di Catanzaro.

RETI: 10’ Guida, 19’ Guida rig., 22’ Ferri Marini rig., 59’ Alagia.

Dopo la pesante sconfitta, squadra e società in silenzio stampa. Ora testa alla prossima gara prevista per domenica7 novembre alle ore 14:30 con il Castelfidardo, in un derby difficilissimo da affrontare, almeno per questa Samb. In mezzo, la gara di Coppa Italia ancora un derby, con i cugini del Porto D’Ascoli, previsto per mercoledì3novembre alle ore 18:00.