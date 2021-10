Sambenedettese, nuova sconfitta col Fiuggi. C’è ancora tanto lavoro per mister Donati

Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù, dopo lo stop di mercoledì scorso con il Trastevere. C’è ancora tanto da lavorare per assemblare una squadra appena nata

La Samb era attesa da un nuovo test a Fiuggi contro una formazione ben organizzata, di categoria, pronta a giocare la gara della vita contro un avversario blasonato come la squadra di Donati. Nonostante i buoni propositi della vigilia, con i marchigiani partiti ancora alla volta del Lazio cercando di portare a casa i primi punti della stagione, è arrivata una nuova sconfitta che fa già perdere terreno alla Samb, complicando un pò le cose in vista dell’obiettivo stagionale, quello di disputare un grande torneo.

Sappiamo tutti quello che è successo in estate e, come detto più volte, ci sono tutte le attenuanti del caso, ma ci si aspettava comunque di poter almeno muovere la classifica, visto anche lo spessore degli uomini che la società ha fatto arrivare a San Benedetto. È ovvio che ci sarà tempo per lavorare e recuperare tutto il terreno perduto, ma l’ansia della risalita potrebbe far perdere energie preziose alla squadra.

Il centrocampista Luca Lulli, sfortunata oggi la sua gara

Gara che inizia con la Samb in avanti e che già al 5’ potrebbe indirizzare la gara a proprio favore, ma Lisi si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite Mejri calciandogli addosso la sfera del possibile 1-0. Gol mangiato-gol subito con il Fiuggi che è passato appena 1’ più tardi, con Ficara che al 6’ ha portato in vantaggio i suoi dopo una bella azione in contropiede. Al 20’ la Samb prova a pareggiare con Fabretti che ben servito da Ferretti conclude di testa poco alto sopra la traversa. La gara prende una brutta piega già al 30’ quando l’esperto Lulli viene espulso per un brutto fallo a centrocampo, lasciando i suoi in 10, sotto di una rete. Il Fiuggi prova a chiudere la gara al 40’ con Forgione, ma la sua conclusione è imprecisa. Il 2-0 però, arriva proprio allo scadere del primo tempo, al 45’, ancora con Ficara, che chiude virtualmente il match. Nella ripresa Donati cerca di dare la scossa alla squadra inserendo Lorenzoni e Mendicino. La Samb è un po’ più intraprendente, cercando di riaprire la gara con le conclusioni di Travaglini e Amoruso, ma il Fiuggi riesce a controllare il match, forte anche dell’uomo in più.

Questo il tabellino della gara:

ATLETICO FIUGGI – SAMBENEDETTESE 2-0

ATLETICO TERME FIUGGI: Mejri, Di Nezza (6’ s.t. Frabotta), Romeo (16’ s.t. Tajani), Rizzitelli, Papaserio, Forgione (16’ s.t. Rocchi), Fall, Ficara, Tomas, Lo Duca (34’ s.t. Meloni), Gallinari (34’ s.t. Francia). A disposizione: Dragone, Potenza, Rocchi, Meloni, Tajani, Francia, Frabotta, Costa, Turzo. All: Fabrizio Romondini.

SAMB: Abbrandini, Alboni (38’ s.t. Cum), Miruku (1′ s.t Lorenzoni), De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti (20’ s.t. Travaglini), Amoruso, De Sena, Lisi (1′ s.t. Mendicino), Fabretti (32’ p.t. Isacco). A disposizione: Bruno, Zappasodi, Cum, Isacco, Lorenzoni, Travaglini, Mendicino. All: Massimo Donati.

MARCATORI: 6′ Ficara, 45′ Ficara.

NOTE: ammoniti Gallinari (35′ p.t.), Alboni (4’ s.t.), Rizzitelli (5’ s.t.) e Frabotta (14’ s.t.). Espulso Lulli (30’ p.t.)

Dunque seconda sconfitta consecutiva per gli uomini del tecnico Massimo Donati, chiamati già mercoledì 6 ottobre alle ore 15:00 ad una nuova prova: il derby con la Recanatese, altro duello in cui non sarà più possibile sbagliare. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket. Visto che il botteghino dello stadio effettuerà orari ridotti e nella piena osservanza delle normative anti-contagio vigenti, si consiglia caldamente a tutti i tifosi di munirsi di biglietto tramite prevendita (il prezzo è lo stesso). Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il Green Pass.