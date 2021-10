SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Il derby con il Porto d’Ascoli era un ulteriore banco di prova per vedere il lavoro di mister Donati nella costruzione di una squadra che ha visto arrivare tanti giovani in corsa negli ultimi giorni, anche se altri ne arriveranno a breve, come già annunciato dalla società. In una gara abbastanza equilibrata, i rossoblù sono incappati nella quarta sconfitta consecutiva. Squadra ancora in ritardo di condizione, capace di arrivare in zona gol, ma priva dello spunto decisivo dei suoi uomini gol di fronte a un Porto d’Ascoli ordinato, schierato molto bene in campo dal tecnico Ciampelli. Le gare ravvicinate, i risultati che non arrivano insieme, come detto, ad una condizione fisica ancora non al top, stanno bloccando mentalmente gli uomini di Donati, costretti già a rincorrere per recuperare il terreno perduto.

L’autore della prima rete degli arancioni Giordano Napolano

Gara che si sblocca al 29’ grazie all’ex di turno Napolano, bravo ad infilarsi nella retroguardia rossoblù, anche se la sua posizione è al limite del fuorigioco. La Samb cerca di reagire e si fa pericolosa al 40’ con Mendicino che conclude di poco alto. Allo scadere, è Napolano su punizione a sfiorare il palo con una conclusione insidiosissima. Nella ripresa, neanche il tempo di ripartire che al 47’ il Porto d’Ascoli conquista un calcio di rigore per un fallo di Cipolletta sull’ottimo Rossi. È Battista che trasforma con freddezza il penalty, chiudendo virtualmente la gara. La Samb torna a fare la gara ma il Porto d’Ascoli, più lucido, riesce a controllare senza rischiare più di tanto, anche se la Samb ci prova con alcune conclusioni di Ferretti, Mendicino e Lorenzoni, che colpisce di testa il palo nel finale, non riuscendo però a trovare la rete che avrebbe potuto riaprire la gara.

L’attaccante rossoblù Daniele Ferretti, anche oggi uno dei più attivi dei suoi

Questo il tabellino del match del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETESE-PORTO D’ASCOLI 0-2

SAMB (4-3-3): Abbrandini; Alboni, Cipolletta, Varga (76′ De Santis), Miruku (62′ Peroni); Lorenzoni, Isacco (91′ Amato), Lisi (46′ Didomenicantonio); Ferretti, Mendicino, Travaglini (62′ Cum). A disposizione.: Bruno, Zappasodi. Allenatore: Massimo Donati.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa; Petrini, Sensi, Passalacqua, Pasqualini; Petricci (70′ Monachesi), Rossi (91′ Battisti), Evangelisti; Verdesi (81′ Pietropaolo), Battista (70′ Clerici), Napolano (75′ Shiba). A disposizione: Finori, Shiba, Aliffi, Nociaro, Sabatini. Allenatore: Davide Ciampelli.

RETI: 29′ Napolano, 47’ Battista

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce.