Dopo mesi di inattività causa coronavirus e voci di rinuncia ai Play-Off, la squadra è tornata a lavorare in gruppo per preparare al meglio la gara unica con il Padova, cercando di sovvertire il pronostico

Si avvicina per la Sambenedettese, militante in LegaPro, l’appuntamento più importante della sua stagione calcistica, la gara di Play-Off contro il Padova, in una gara unica che si giocherà in Veneto, per la migliore classifica dei biancoscudati. Per la Samb sarà necessario un solo risultato: la vittoria. Al Padova, meglio classificata invece, basterà anche un pareggio nei 90 minuti di gioco.

Eventuali tattiche attendiste da parte dei padroni di casa potrebbero anche essere molto pericolose. La Samb, per contro, deve puntare a far sua comunque la gara e a rischiare, cercando di scovare eventuali punti deboli dei biancorossi. Non dimentichiamo comunque che il Padova è un’autentica corazzata, costruita apertamente per vincere, vantando assoluti fuoriclasse per la categoria come Andelkovic, Halfredsson, Matteo Mandorlini, figlio dello stesso allenatore patavino Andrea Mandorlini, anch’egli un lusso per la categoria, Mokulu, Gabionetta e Pelagatti. È una gara da giocare comunque sul campo, in cui è la Samb la squadra che non ha niente da perdere.

In casa rossoblù, l’esterno offensivo di proprietà del Parma Marco Frediani ha raccontato l’umore della squadra e dello spogliatoio in vista di questo delicato incontro:«Dopo una settimana di allenamenti collettivi c’è l’impegno da parte di tutta la squadra di voler preparare al meglio questa gara, con tanta voglia di riscatto. Dopo questo lungo periodo di inattività non è facile. Giravano voci di una presunta rinuncia ai Play-Off, invece la nostra partecipazione è stata confermata, dandoci una possibilità credo unica, di giocarci una gara di quelle che non capitano così spesso nella vita. Dobbiamo sfruttare al meglio questa occasione. C’è anche la possibilità di farci conoscere dalla nuova proprietà, è normale che tutti noi vogliamo ben figurare, da chi è sotto contratto, a chi è in prestito o ancora da chi è in scadenza. San Benedetto è una grande piazza, ogni giocatore vorrebbe continuare a giocare per questi colori».

La Curva della Samb in una delle gare casalinghe della stagione

«Per quanto riguarda il mio futuro – prosegue l’esterno rossoblù – ho parlato già con il presidente, ho ancora un altro anno di contratto con il Parma, è normale aver voglia di salire di categoria, magari farlo proprio con la Sambenedetttese sarebbe il massimo».

Infine, la società comunica che è stato anticipato al 30 giugno il primo turno delle partite dei Play-Off in programma il 1° luglio ad esclusione di quella che coinvolge la società che giocherà contro la perdente della finale di Coppa Italia in programma il 27 giugno e che resta in calendario il 1° luglio.