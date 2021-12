Sambenedettese, altri due volti nuovi: l’attaccante Cardella e il centrocampista Casella

Le due vittorie consecutive della Sambenedettese, arrivate contro Tolentino ed Alto Casertano, hanno riportato serenità nell’ambiente. La società si sta ancora muovendo per inserire nella rosa quei tasselli ancora mancanti. Nelle ultime ore, è arrivata l’ufficialità di altri 2 colpi: l’attaccante Federico Cardella ed il centrocampista Adriano Casella.

Il centrocampista rossoblù Adriano Casella, appena approdato a San Benedetto (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Questa la nota ufficiale della società rossoblù relativa all’acquisto dell’attaccante: «La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Cardella. L’attaccante, classe 1994, arriva a titolo definitivo dal Pineto Calcio dove ha realizzato 6 gol in questa prima parte di stagione». Di seguito, quella relativa all’arrivo centrocampista: «La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Adriano Casella. Il centrocampista, classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Giarre».

Si tratta senza dubbio di due ottimi colpi, che vanno a rinforzare una rosa ridotta all’osso, con pochi ricambi, che ha visto anche la partenza dell’attaccante Ferretti, passato nei giorni scorsi alla Recanatese. La società, come detto più volte, non vuol lasciare nulla di intentato per provare a risalire la china e centrare magari una clamorosa rimonta. La serenità ritrovata ha riavvicinato l’ambiente al nuovo mister Sante Alfonsi, sambenedettese doc, che ha incarnato meglio di tutti quello spirito trasmesso da una tifoseria che nell’ultimo anno ha passato dei momenti difficilissimi, forse i più brutti della gloriosa storia rossoblù.

Il nuovo Preparatore Atletico rossoblù, il Prof. Francesco Paolini (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Da sottolineare anche l’annuncio un altro tassello, anche questo importantissimo, inserito nello staff del mister Alfonsi e del suo collaboratore Stefano Visi, il nuovo preparatore atletico, il Prof. Francesco Paolini, docente di Scienze Motorie e Sportive presso l’Istituto Aeronavale Locatelli di Grottammare, per 4 anni al centro calcio federale Acqua Acetosa di Roma. Paolini vanta inoltre importanti esperienze professionistiche con la Primavera del Gubbio, tra LegaPro e Serie B. Nella Samb aveva già lavorato nel settore giovanile e in prima squadra con Palladini. Ritrova ora mister Sante Alfonsi dopo l’esperienza in Eccellenza con il Porto d’Ascoli. Contestualmente, la società ha comunicato la conferma del match analyst Angelo Andrea Pisani, che aveva già collaborato con i tecnici Alfonsi e Visi nella preparazione delle ultime due gare di campionato.

La squadra intanto è tornata al lavoro dopo la breve pausa natalizia, in vista del prossimo incontro che vedrà la Sambenedettese impegnata domenica 9 gennaio alle ore 14:30 al “Riviera delle Palme” con il Pineto.