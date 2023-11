La Samb vince e convince, il Fossombrone fa suo il derby

Doppietta di Tomassini per la Samb che va a +5 sulle inseguitrici. Crolla in casa il Fano contro il Tivoli. Rinviata Vastogirardi-Atl.Ascoli

La Samb torna a vincere e rafforza il suo primato in classifica, salendo a +5 sul trio delle inseguitrici formato da Avezzano, Campobasso e Chieti. I rossoblù s’impongono contro L’Aquila per 2-0 con un gol per tempo di Tomassini, vicecapocannoniere del campionato a quota 8 reti. Il bomber della Samb sblocca il risultato al 38’ su imbeccata dalla sinistra di Pagliari e chiude i giochi ad inizio ripresa (48’) questa volta di testa sfruttando ancora un cross di Pagliari. Record stagionale di pubblico per la Samb, con 6.114 spettatori presenti al Riviera delle Palme (di cui i 655 tifosi aquilani).

Il Fossombrone si aggiudica il derby contro la Vigor Senigallia, al termine di un match equilibrato e spigoloso. La squadra di Fucili è cinica e passa in vantaggio con Riccardo Pandolfi al 34’, nella prima vera occasione del match. Nella ripresa mister Clementi prova a scuotere i suoi con i cambi, sbilanciandosi in avanti con l’ingresso di Balleello e poi dell’ultimo arrivato Zammarchi, al posto di Beu e Broso. La Vigor spinge ma colleziona soltanto corner. I padroni di casa contengono il forcing avversario e conquistano una vittoria che mancava da oltre un mese (in casa contro il Termoli). Si interrompe così la lunga serie di risultati positivi della Vigor Senigallia (tre vittorie e tre pareggi per i rossoblù). Crolla in casa l’Alma Fano che perde 3-0 contro il Tivoli, in una sfida importante in chiave salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio al 35’ con Maurizi e poi allungano nella ripresa con i gol di De Marco e Spirito. Brutta gara dei granata, contestati a fine partita dal pubblico di casa. Fano che viene raggiunto proprio dal Tivoli in classifica a quota 12 punti.

Rinviato per neve il match dell’Atletico Ascoli a Vastogirardi, con il club bianconero già in marcia per il Molise e costretto a fare marcia indietro. La gara verrà recuperata il 6 dicembre. «Avremmo preferito arrivare sul campo per verificare le condizioni del terreno di gioco e la possibilità di giocare o meno la partita – ha dichiarato Simone Saccardini, tecnico dell’Atletico Ascoli –. Si giocherà il 6 dicembre ma con la possibilità che le condizioni possano essere le stesse visto che stiamo entrando in inverno. Avremo dal 3 al 10 dicembre tre partite importanti con impegni ravvicinati, visto che la trasferta di Vastogirardi necessita comunque di due giorni, ma ci faremo trovare pronti».