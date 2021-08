Samb, udienza al TAR contro l’esclusione dalla C. Tre le cordate per la D

Prevista l’ultima udienza al TAR per i ricorsi dei rossoblù e delle altre escluse. Intanto sono ben 3 le cordate interessate all’acquisto della Samb per iscriverla In Serie D

Nella giornata di oggi 17 agosto ci sarà il pronunciamento del TAR, in merito ai ricorsi delle società escluse dal torneo di LegaPro: Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese e, nel caso del Chievo, dalla Serie B. La sentenza però, a meno di clamorose decisioni, dovrebbe confermare i giudizi già presi dagli Organi Federali e dal TAR stesso ad inizio agosto.

Continua intanto il lavoro del Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti per poter assicurare alla città ed alla tifoseria rossoblù almeno la partecipazione al torneo di Serie D, con società naturalmente diverse, come previsto dai regolamenti federali, da quella del presidente Roberto Renzi, che aveva appena acquisito il club rossoblù. Ad ora, sembrerebbero ben 3 le cordate interessate all’acquisto della società. La prima, come annunciato da tempo, quella che farebbe capo all’ex patron rossoblù Franco Fedeli, rappresentata da Roberto Ascani, che coinvolgerebbe molti personaggi locali, quella dell’imprenditore piceno Francesco Angelini e quella, ultima e non meno suggestiva, facente capo al campione di baseball americano Josè Bautista, che ha contattato direttamente il Sindaco tramite il suo rappresentante Gianleonardo Neglia.

L’imprenditore piceno Francesco Angelini, anche lui interessato all’acquisizione della proprietà della Samb

Entro domani alle ore 12 comunque dovranno essere depositate le lettere di intenti e le manifestazione di interesse da parte degli interessati e qualcosa di più chiaro emergerà sicuramente. Le ipotesi sono interessanti, anche perché coinvolgerebbero tutte, chi più chi meno, anche imprenditori del posto, che è quello che ambiente e tifoseria chiedono dopo una stagione più che travagliata. Lo scopo naturalmente, è quello di evitare di vedere la Sambenedettese nuovamente in mano ad avventurieri fuori del territorio e tornare a scenari come quelli visti in questa stagione, che hanno portato una società gloriosa e rispettata come la Samb davvero sull’orlo del baratro.

L’ex patron Franco Fedeli, che potrebbe tornare a San Benedetto nelle vesti di Presidente o sponsor

A proposito di situazioni fallimentari venutesi a creare in più di una società di LegaPro, da non dimenticare la farsa del Trapani nello scorso torneo, che dopo aver effettuato solo alcuni allenamenti non è mai sceso in campo neanche per una giornata, da sottolineare nei giorni scorsi le dichiarazioni del Presidente di LegaPro Francesco Ghirelli, deciso ad abolire ripescaggi e riammissioni. Queste le sue parole: «Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad una serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilità economico-finanziaria e di riforma di sistema. Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di élite ha sbagliato clamorosamente. La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati. Credo che il Presidente della Figc Gravina sulla riforma di sistema non abbia dubbi. Io non lo tirerò per la giacca perché so che le sue idee vanno rispettate e su di esse ci si deve confrontare».