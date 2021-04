Samb, a rischio la trasferta di Verona. Accettata la richiesta di un Concordato in bianco

È ancora caos a San Benedetto del Tronto, con la squadra che si sta preparando per una nuova trasferta, quella di Verona contro la Virtus, in un momento delicatissimo sia per le vicende del torneo che, soprattutto, per quelle societarie.

Dopo le 7 istanze di fallimento pervenute alcuni giorni fa nei confronti della società da parte di alcuni fornitori che non avrebbero percepito i relativi compensi per le prestazioni fornite, il presidente Serafino ha presentato richiesta di un Concordato “in bianco”. Con questa misura, si consente di interrompere o sospendere le esecuzioni in corso dalla data di pubblicazione di ricorso nel registro delle imprese da parte del cancelliere, entro il giorno successivo dalla data di deposito della domanda in cancelleria.

Fino alla data di presentazione del piano e del decreto di ammissione alla procedura, l’imprenditore può così compiere atti di ordinaria amministrazione; di contro, gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Tribunale. Il concordato in parola prevede, altresì, la possibilità che l’imprenditore possa pagare regolarmente i debiti contratti dopo il deposito della domanda prenotativa, mentre il pagamento dei debiti precedenti presuppone l’autorizzazione del Tribunale.

Lo striscione esposto domenica scorsa con cui i giocatori hanno voluto ringraziare la città

La domanda del presidente, che è stata accolta proprio oggi dal Tribunale di Ascoli Piceno, consente a Serafino un ulteriore termine di 60 giorni per poter disporre un nuovo Concordato definitivo. Tutto questo però, potrebbe portare sia all’allungamento dei tempi per un eventuale cambio al vertice della società, sia un pronto ristoro alle imprese che hanno presentato le 7 istanze.

Non rimane che aspettare e vedere cosa accadrà nei giorni a venire, con la squadra naturalmente, sempre più sul piede di guerra, chiamata a decidere, nel giro di qualche ora, se affrontare o meno la trasferta di Verona contro la Virtus, con gara prevista domenica 18 aprile alle ore 15:00, e soprattutto, valutare se scendere o meno in campo. Ad oggi, comunque, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della società.

Il volantino della gara Virtus Verona-Sambenedettese

Sino ad oggi i rossoblù hanno sempre dimostrato massima professionalità ed attaccamento alla maglia, nonostante una situazione delicatissima da mesi, ma la decisione del Tribunale di oggi rappresenta un altro durissimo colpo da digerire. In questa situazione surreale, purtroppo, le uniche vittime sono i tifosi rossoblù che stanno tornando a rivivere un incubo, purtroppo, già vissuto alcuni anni fa, non meritando certamente tutto questo, conoscendo il loro calore e la loro passione, da sempre unanimemente riconosciuta da tutto il panorama calcistico nazionale.