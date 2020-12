La Samb, rimasta in 10, cade al “Riviera delle Palme” nel derby con il Matelica

Inaspettato stop casalingo della Samb nel derby con il Matelica. I rossoblù, in 10 dalla fine del primo tempo, subiscono la rimonta degli ospiti perdendo la gara per 3-2

Al “Riviera delle Palme” era previsto oggi un derby molto atteso tra due delle formazioni più in forma del torneo, la Samb, rimessa in piedi dalla “cura” Zironelli, ed il Matelica, matricola ed autentica sorpresa del torneo.

Ne è scaturita una gara in cui le emozioni non sono certo mancate. 5 reti ed un’espulsione che ha condizionato pesantemente una gara che era iniziata con il vantaggio dei padroni di casa già al 6’ con Angiulli, grazie ad una gran botta dalla distanza.

Al 43’ l’episodio che decide la gara, l’espulsione del sambenedettese D’Ambrosio, per un fallo su Moretti. Al 65’ il Matelica perviene al pareggio grazie a Balestrero. Gli ospiti a questo punto ci credono pervenendo infatti al vantaggio nel finale, all’80’, con Pizzutelli. La Samb si getta in avanti nel tentativo disperato di portare a casa almeno un pareggio, ma subisce la rete del 3-1 all’90’ con Moretti.

I padroni di casa riescono comunque ad accorciare proprio al 91’ con il neo entrato Maxi Lopez, che sigla il 2-3 finale. Peccato per i rossoblù, perché poteva essere un’occasione per allungare l’ottima striscia positiva, ma l’espulsione sul risultato di 1-0, in una gara molto equilibrata ed intensa, contro un avversario solido ed insidioso come il Matelica, ha finito per pesare in modo determinante.

Sambenedettese-Matelica 2-3, il momento dell’espulsione di D’Ambrosio

Questo il tabellino della gara:

SAMBENEDETTESE-MATELICA 2-3

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2) Nobile; Cristini (81′ Rocchi), D’Ambrosio, Di Pasquale; Masini, D’Angelo, Angiulli, Malotti (73′ Enrici); Botta (54′ Shaka Mawuli); Nocciolini (46′ Biondi), Lescano (81′ Maxi Lopez) A disposizione Laborda, Biondi, Enrici, Occhiato, Chacon, Maxi Lopez, Rocchi, Shaka, Mehmetaj, Serafino, De Ciancio, Liporace.

Allenatore: Zironelli

MATELICA (4-3-3) Cardinali: Fracassini, Cason, De Santis, Maurizii; Calcagni (59′ Pizzutelli), Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti (59′ Perotti), Moretti A disposizione Martorel, Puddu, Barbarossa, Pizzutelli, Rossetti, Santamarianova, Baraboglia, Magri, Peroni, Franchi, Masini, Ruani.

Allenatore: Colavitto

ARBITRO: Villa della sezione di Rimini

RETI: 6′ Angiulli; 21′ st Balestriero, 80′ Pizzutelli, 90′ Moretti, 91′ Maxi Lopez

NOTE:Al 43′ espulso D’Ambrosio; Ammoniti: Cristini, Shaka Mawuli, Fracassini, Masini. Recupero: 1′ pt; 3′ st

Sambenedettese-Matelica 2-3, gli ospiti festeggiano la rete del pareggio

Queste le parole di mister Zironelli dopo il termine della gara: «Nel primo tempo siamo andati meritatamente in vantaggio, in una gara in cui sino ad ora non avevamo praticamente subito niente, a parte una conclusione di Volpicelli. Abbiamo gestito bene, anche se potevamo capitalizzare meglio alcune occasioni. Poi ci sono state 2 partite una 11 contro 11 ed una 11 contro 10. Altre volte eravamo rimasti in 10 ed abbiamo giocato sempre con il nostro sistema, togliendo una punta. Pensavamo di poterli contenere, invece ci siamo abbassati tanto ed abbiamo preso gol. Dobbiamo rivedere qualcosa. Resettiamo tutto ed iniziamo a pensare alla partita di sabato prossimo contro il Cesena. Le responsabilità sono mie e me le prendo tutte».