Samb-Porto d’Ascoli in bilico, acque agitate anche a Fano

Nove partite ancora da giocare, il girone F della serie D si prepara al rush finale. Occhi puntati sul derby di domani 5 marzo (ore 14.30) tra Samb e Porto d’Ascoli, ancora in bilico e così sarà probabilmente fino all’ultimo. I giocatori rossoblù hanno saltato l’allenamento di rifinitura di stamattina, dopo che in settimana avevano minacciato lo sciopero in caso di mancato pagamento dei rimborsi, fermi da quattro mesi. Da parte del patron Renzi non sarebbe arrivato nessun passo concreto, così la squadra ha preferito chiudersi negli spogliatoi e confrontarsi sulla decisione da prendere. Da una parte c’è la volontà di andare fino in fondo e non scendere in campo (scelta caldeggiata anche dai rappresentanti del tifo organizzato, per accelerare l’uscita di scena di Renzi), dall’altra la paura di incorrere in ulteriori sanzioni oltre alla sconfitta a tavolino per 3-0. Sembra che la società rossoblù abbia addirittura chiesto alla Lega il rinvio della partita. Al momento anche la vendita dei biglietti è ovviamente in stand-by, in attesa di conoscere il finale di questa triste pagina della storia centenaria della Samb.

Acque agitate anche all’Alma Juventus Fano, dove torna la contestazione della tifoseria nei confronti del presidente Mario Russo. A far scattare la scintilla stavolta è stato l’addio in settimana di tre dirigenti. In mattinata sono apparse nuove scritte allo stadio Mancini contro il patron granata. La squadra intanto, dopo il pareggio di Termoli, torna a giocare in casa contro l’Avezzano, a pari punti in classifica (quota 36), in una gara fondamentale per l’obiettivo play-off.

La Vigor Senigallia torna al Bianchelli (fischio d’inizio alle 15) per dimenticare il passo falso di domenica scorsa contro il Porto d’Ascoli. C’è ancora un primato da inseguire e servono punti per riprendere la corsa sul Pineto. Pesaresi e compagni affronteranno il Roma City, in lotta per non retrocedere e ad un solo punto di distanza dalla zona salvezza, ora a 29 punti occupata dalla Samb. «Sarà una gara tosta – spiega Lorenzo Mancini, il jolly goleador della Vigor – loro da dicembre hanno cambiato marcia, rinforzando il proprio organico notevolmente». La formazione capitolina è in ripresa (14 punti in 8 gare nel girone di ritorno) e ha aggiunto elementi di esperienza come il difensore Jacoponi e l’attaccante Napoleoni.

Gara casalinga da non sbagliare per il Montegiorgio, impegnato a domicilio contro il Trastevere, terza forza del campionato. I rossoblù cercano il riscatto dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Tolentino. «In questo momento della stagione che si giochi con la prima in classifica o con l’ultima è la stessa cosa – ha dichiarato alla vigilia mister Izzotti -. Loro sono molto forti in ogni reparto, ma più che concentrarci sulle caratteristiche dell’avversario, il Montegiorgio deve imparare a pensare a se stesso e questa è la prima cosa che voglio insegnare ai miei ragazzi».

Infine il Tolentino, rinvigorito dalla prima vittoria casalinga di una settimana fa contro il Montegiorgio, cerca l’impresa sul campo del Cynthialbalonga, quarta in classifica e con una partita ancora da recuperare contro il Pineto. Gara tutta in salita ma la squadra cremisi, a -6 dai play out e con l’incognita Samb in corso, ha ancora buone chances da giocarsi per raggiungere un’insperata salvezza.