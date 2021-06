Samb, mister Donati: «Vogliamo che la gente di San Benedetto sia orgogliosa di noi»

Si è svolta la tanto attesa presentazione del nuovo Staff tecnico della Samb, composto dal nuovo mister Massimo Donati e dal DS Sandro Porchia, presentati dal nuovo proprietario Roberto Renzi. Tecnico e DS che hanno illustrato il progetto e soprattutto, parlato delle loro emozioni legate ai rispettivi incarichi assegnati dalla società rossoblù, è ripartita da zero dopo una gestione fallimentare che rischiato seriamente di far sparire per sempre il calcio a San Benedetto del Tronto.

Il nuovo mister dei rossoblù Massimo Donati

Queste le prime parole del nuovo tecnico rossoblù Massimo Donati: «Il mio primo pensiero è quello di cogliere questa occasione che mi è stata data. Sono felicissimo per questo. So che dovrò lavorare duro assieme al mio staff per trascinare la gente e creare un gruppo di lavoro veramente importante che porti entusiasmo a noi, alla città. Dopo l’ultimo periodo è giusto che ci sia una squadra che dia tutto in campo. Questo è il nostro primo obiettivo. Vogliamo che la gente di San Benedetto sia orgogliosa di noi, dei suoi giocatori e di tutti quanti. Ho avuto tanti allenatori e da tutti ho preso il meglio. Ho visto anche le cose negative, quelle che non vanno fate, ma questo vale nel calcio come nella vita. Io sono al punto zero e devo costruirmi la strada. Adesso sta a me, ho questa grande occasione, dovrò essere bravo, fortunato, determinato e tanto altro per fare quello che voglio. Voglio fare l’allenatore, sono ambizioso, ho tanta voglia di arrivare in alto e tutto questo parte da qua. Adesso sta a me ed alla squadra fare le cose fatte per bene».

Il nuovo DS della Samb Sandro Porchia

Anche il nuovo DS Sandro Porchia si è presentato alla stampa, delineando quelle che saranno le linee guida per la costruzione della Samb che verrà: «Faremo una valutazione attenta di tutti i ragazzi. Chi arriverà deve avere grandissimo entusiasmo. La maglia della Sambenedettese non deve essere una costrizione ma un motivo di orgoglio. Io ho grandissimo entusiasmo e lavorerò 24 ore al giorno. Nomi e segnalazioni ne arrivano tutti i giorni, con lo staff tecnico valuteremo tutto. Anche se ci piacciono molto i giovani, degli esperti ci saranno sicuramente».

Intanto giungono i saluti, commossi, anche dell’ex capitano Maxi Lopez che ha voluto dedicare un post personale ai tifosi rossoblù, dopo un’annata difficilissima: «30 giugno. Oggi mi chiudo alle spalle una porta, lasciando dietro di me sofferenze e difficoltà mai patite prima in carriera; ma anche ricordi indelebili di compagni che hanno saputo essere uomini prima che giocatori, uno staff che non si è mai tirato indietro come tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, tifosi che hanno messo la solidarietà e la passione davanti a tutto. La Samb, San Benedetto e tutti quelli che amano il rosso e il blu rimarranno sempre nel mio cuore. Ora la Samb finalmente ha voltato pagina ed è pronta per una nuova avventura. Dal vostro capitano, GRAZIE e sempre Forza Samb!»

Intanto la società ha comunicato la sede del ritiro della squadra, che si terrà a Sefro, in provincia di Macerata. La preparazione inizierà dalla data del 17 luglio.