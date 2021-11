Samb, mister Antonioli: «Con il Chieti mi aspetto una prestazione intensa»

Rossoblù impegnati al “Riviera” con il Chieti, in una gara in cui servirà una grande prestazione per lasciarsi definitivamente alle spalle la partita di Vasto. Vietato commettere altri errori

Dopo la battuta di arresto di Vasto, in cui oltre alla beffa finale è arrivata anche una prestazione incolore, la Samb è chiamata ad un pronto riscatto e soprattutto a far vedere i primi progressi del lavoro fatto dal nuovo tecnico Mauro Antonioli. Vietato fallire per non perdere definitivamente le ambizioni di risalita e di un torneo di vertice. Con la vetta distante ben 14 punti dopo 9 gare giocate, 6 sconfitte, 1 pareggio e 2 sole vittorie, un altro passo falso significherebbe abbandonare definitivamente ogni sogno di gloria. Il passaggio del turno in Coppa Italia con il Notaresco, anche se avvenuto solo ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, lascia ben sperare, ma guai ad abbassare la guardia.

L’attaccante Daniele Ferretti. La Samb ha bisogno dei suoi gol (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Così il tecnico Mauro Antonioli nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista del match con i neroverdi: «mi interessa una crescita, per ora stiamo andando solo a sprazzi. Qualcosa secondo me è migliorato però, siamo ancora molto lontani dal dimostrare che questa squadra possa recitare un ruolo da protagonista. Dobbiamo stringere i tempi e far parlare il campo, far comunque vedere che la squadra c’è. Con il Chieti mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Affrontiamo una squadra che ha fatto la maggior parte dei propri punti fuori casa. Il Chieti è una squadra che si chiude e riparte, ha fisicità. Noi rispettiamo tutti, perché è giusto che sia così, soprattutto in questo momento, vista la nostra classifica, però dobbiamo andare in campo senza paura, cercando di fare la partita, di mettere in mostra i nostri principi, le cose che facciamo in allenamento, ed alla fine tireremo le somme. Voglio veramente una prestazione intensa, gagliarda, con cattiveria, e la voglia di portare a casa il risultato pieno a tuti i costi. Mi aspetto molto anche da chi ha giocato meno e dovrà sostituire gli assenti.

Squalificato Lorenzoni, sulla via del recupero Angiulli, Ferri Marini e De Sena. Alcuni di loro potrebbero essere già disponibili già da domani. Fischio d’inizio alle ore 14:30.

I tagliandi per la gara Sambenedettese-Chieti, saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket. Visto che il botteghino dello stadio resterà chiuso, nella piena osservanza delle normative anti-contagio vigenti, tutti i tifosi dovranno munirsi di biglietto tramite prevendita (il prezzo è lo stesso). La prevendita per il settore ospiti terminerà sabato 20 novembre alle 19. Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il GREEN PASS. La società comunica che, dopo mesi difficili e con gli sportivi costretti lontani anche dagli stadi, ha deciso di calmierare i prezzi dei tagliandi per tutti i settori e, per la gara in questione, sarà attiva anche la PROMO ABBONATO dedicata ai possessori di Fidelity Card e/o Supporter Card che prevede il costo di 1 euro a tagliando (promozione valida solo nei punti vendita VivaTicket esibendo Fidelity Card e/o Supporter Card, tessere da esibire anche all’ingresso dello stadio).