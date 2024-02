Samb-Fossombrone e Vigor-Campobasso: sfide d’alta quota in serie D

Potrebbe essere un bivio importante la prossima giornata del campionato di serie D girone F, in programma domani 18 febbraio a partire dalle ore 14.30. In vetta alla classifica prosegue la corsa a due tra Samb e Campobasso, con la prima impegnata nel derby di Fossombrone e la seconda sul campo della Vigor Senigallia. Il L’Aquila, terza incomoda a -4 dalla coppia di testa, dovrà vedersela in trasferta con l’Atletico Ascoli, solitamente grande contro le grandi. Tre partite da seguire con grande attenzione. Occhi puntati in primis sul derby marchigiano tra Fossombrone e Samb, la sfida tra la migliore difesa del girone (16 gol subiti per i biancoazzurri) contro il miglior attacco (42 gol realizzati per la Samb). I rossoblù vanno caccia della quarta vittoria consecutiva, ma sarà una dura battaglia a Fossombrone. Già all’andata al Riviera finì 2-2, con la Samb che trovò il pareggio in extremis grazie a Lonardo. Dubbio in attacco per mister Lauro, con Martiniello che scalpita per un posto dal primo minuto, anche se Tomassini (capocannoniere dalla squadra con 11 gol) resta ancora favorito. A centrocampo in dubbio il rientro di Bontà (terminata la squalifica) per un fastidio muscolare. Si va verso il sold out allo stadio comunale “Marcello Bonci” di Fossombrone, con il settore ospiti (350 biglietti messi a disposizione) esaurito in poco tempo e gli ultimi biglietti della tribuna locali che saranno messi in vendita oggi ed eventualmente domani al botteghino dello stadio Per gli altri ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming sui canali social del Fossombrone.

Grande attesa anche a Senigallia per l’arrivo dell’altra capolista Campobasso. La Vigor ha indetto la “Giornata Rossoblu”, in cui gli abbonamenti non saranno validi e ogni tifoso dovrà munirsi di biglietto per recarsi allo stadio (Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€, Under 16 5€). Attese 2500 persone al Bianchelli (fischio d’inizio previsto alle ore 15), con una coreografia speciale prevista nel settore della curva Nord. La squadra di mister Clementi vuole vendicare il 2-0 dell’andata e riprendere a correre in campionato, dopo soli 3 punti conquistati nelle ultime 4 partite, complice però un calendario da brividi.

Cerca riscatto anche l’Atletico Ascoli dopo lo scivolone sul campo del Monterotondo. I ragazzi di mister Seccardini affrontano una big del girone come il L’Aquila, terza in classifica ma prima insieme alla Vigor Senigallia per punti conquistati fuori casa (18). D’altra parte i bianconeri difficilmente sbagliano contro le grandi del torneo, vedi i pareggi contro Samb e Campobasso, la vittoria contro il Chieti e lo stesso pareggio contro il L’Aquila (1-1) nel match di andata.

Rinviato a mercoledì 21 febbraio (ore 14.30) il match tra Alma Fano e Notaresco, su richiesta del club granata che ha un proprio giocatore, il difensore classe 2005 Alessandro Mancini, impegnato con la Rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio.