Samb, esordio da brividi per Prosperi. Febbre da derby in Senigallia-Tolentino

Riflettori puntati sul derby Senigallia-Tolentino, un grande classico che ritorna dopo qualche anno. Si attende tanto pubblico allo stadio Bianchelli di Senigallia (la prevendita scade oggi sabato 8 alle ore 19). Partita speciale per mister Clementi della Vigor, che a Tolentino ha allenato lasciando ottimi ricordi. Per entrambe le squadre c’è voglia di riscatto e bisogno di punti, dopo le sconfitte di una settimana fa patite contro Pineto e Vastogirardi.

Deve invertire la rotta anche la Samb dopo il cambio di allenatore che ha portato Fabio Prosperi sulla panchina rossoblù al posto di Sante Alfonsi. Il nuovo mister, abruzzese classe ’79, già sulla panchina di Vastogirardi e Campobasso, esordirà domani al Riviera delle Palme contro il Pineto. Un debutto da brividi contro una delle candidate al salto di categoria, rinfrancata dal 3-0 inflitto una settimana fa alla Vigor Senigallia. La compagine allenata da Amaolo (8 punti in classifica, uno in più della Samb), può contare sulla forza del proprio reparto d’attacco (10 gol in 5 partite), formato dal tridente Allegretti-Maio-Njambè. Per la Samb è possibile il recupero in difesa di Conson, che potrebbe giocare con una maschera protettiva dopo la frattura al setto nasale, mentre in attacco Cardella sarà ancora assente per squalifica. Il nuovo mister Fabio Prosperi potrebbe anche apportare subito una modifica tattica, passando alla difesa a tre, spesso utilizzata nella sua carriera da allenatore. Quella di domani sarà la prima di una serie di partite terribili per la Samb, che a ottobre dopo il Pineto dovrà affrontare il Tolentino in trasferta, il Trastevere in casa e il derby al Riviera con il Porto d’Ascoli.

Proprio i cugini biancocelesti, dopo aver conquistato il primo posto in classifica, cercheranno di consolidare il primato sul campo del Matese, fanalino di coda del girone con un solo punto in classifica. Il classico testa-coda che può rappresentare qualche insidia per i portuali, anche perché i molisani domenica scorsa hanno fatto tremare il Trastevere, perdendo per 3-2 dopo essere andati in vantaggio 2-0.

Partite casalinghe per Fano e Montegiorgio. I granata cercano i tre punti contro il Roma City dopo la sconfitta nel derby del Riviera, i rossoblù vogliono dare continuità agli ultimi due risultati positivi e contro il Team Nuova Florida possono agganciare i rivali a quota 7 punti in caso di vittoria.