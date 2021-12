Samb, esonerato mister Mauro Antonioli. Sollevato dall’incarico anche il DS Matteo Sabbadini

L’ufficialità è arrivata solo nel pomeriggio di oggi 16 dicembre: Mauro Antonioli e il DS Matteo Sabbadini non sono più tecnico e Direttore Sportivo della Sambenedettese Calcio. Fatali i risultati ottenuti dai due dal momento del rispettivo incarico. Il primo, subentrato a Massimo Donati, il secondo arrivato a San Benedetto nell’estate più tormentata della storia della gloriosa società rossoblù. Molte le aspettative della società, che pur aveva speso tante risorse in estate, e ha continuato a farlo sino ad ora per risolvere i problemi relativi alla passata stagione. Gli ingenti sforzi però hanno portato alla costruzione di una squadra non omogenea, non equilibrata, e soprattutto, nonostante l’acquisto di molti big, poco adatta alla categoria. Le difficoltà fisiologiche nella costruzione della squadra, insieme ad un ritardo della condizione, anch’esso fisiologico, che ha condizionato in seguito pesantemente i risultati, hanno fatto il resto.

Il presidente Roberto Renzi non vuol lasciare nulla di intentato in questa stagione sin qui deludente (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Questo il comunicato della società rossoblù: «L’A.S. Sambenedettese comunica che il responsabile tecnico della prima squadra, Mauro Antonioli, il vice allenatore, Ivan Piccoli, e il preparatore atletico, Davide Cosmi, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. Contestualmente, si comunica che anche Matteo Sabbadini è stato sollevato dal proprio incarico di direttore sportivo. Nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi l’ex DS, il mister e il suo staff, la società coglie l’occasione per augurare a tutti loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro».

È iniziata subito la girandola di nomi dei papabili sostituti, ma la società, che come sempre ha fatto e continua a fare di tutto per riportare la Samb ai livelli che merita, ha ufficializzato subito i nomi dei due nuovi incaricati con la nota di seguito riportata, fugando ogni dubbio: «La A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Sergio Pirozzi che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Stefano Valentini. Confermato Stefano Visi in qualità di preparatore dei portieri. Contestualmente, si comunica che è stato nominato responsabile dell’area tecnica Riccardo Solaroli».

Ora, per la Sambenedettese si profila, dopo il derby di Coppa Italia con la Recanatese, che ha sancito anche l’uscita dei rossoblù dalla competizione, un altro derby, anche questo difficilissimo, con il Tolentino. Gara prevista per domenica 18 dicembre alle ore 14:30 al “Riviera delle Palme”. Un’altra gara per ricominciare, un’altra gara per ripartire, soprattutto per il pubblico di San Benedetto che in queste ultime due stagioni ha visto e sopportato sin troppo.