Samb, due arrivi in mediana: Frulla e Zanazzi. Visita del Presidente Renzi al “Samba Village”

Brucia ancora la sconfitta rimediata in Campania sul terreno del Matese, in cui la Samb ha fatto un passo indietro tornando a mostrare tutti i propri limiti ed i propri difetti. La società, che ha sempre parlato di obiettivi di vertice e che non ha lasciato nulla al caso allestendo già una squadra molto competitiva in estate, è tornata con forza sul mercato acquistando due nuovi elementi, entrambi centrocampisti, che daranno sicuramente una grande mano alla formazione rossoblù.

Il centrocampista Lorenzo Zanazzi, appena approdato alla Samb (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Il primo acquisto porta il nome di Mattia Frulla, veterano in un torneo come la D, proveniente dalla formazione del Gelbison. Jesino classe 1992, Frulla vanta una lunghissima carriera iniziata con la maglia della Jesina, e proseguita con le formazioni di Biagio Nazzaro, di nuovo Jesina, Triestina, Milano City, Real Giulianova, Trento e Notaresco, prima di passare in questa stagione nel Gelbison, in cui ha messo a segno 11 presenze ed 1 rete. L’altro nuovo arrivato è invece Lorenzo Zanazzi,nato a Mantova nel 2002. Anche lui centrocampista, proviene a titolo temporaneo dal Caldero Terme, dove ha collezionato 5 partite realizzando 1 rete.

Ai saluti invece, Ciro Cipolletta, con cui la società ha trovato l’accordo per la rescissione consensuale. Non sono da escludere ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita nei prossimi giorni, anche in vista del mercato che si riaprirà a gennaio, e che potrebbe vedere una squadra rivoluzionata per tentare l’impossibile, ossia una clamorosa scalata ai vertici della classifica, che dista attualmente ben 19 punti.

Il nuovo centrocampista rossoblù Mattia Frulla (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Squadra intanto al lavoro al “Samba Village”, alla presenza del Presidente Roberto Renzi che è venuto a far visita alla squadra anche per dare un segnale forte della presenza della società in un momento così difficile, in cui la squadra si è nuovamente smarrita. Nel prossimo turno la Sambenedettese sarà impegnata al “Riviera delle Palme” con il Castelnuovo Vomano domenica 5 dicembre alle ore 14:30. Per l’accesso sarà naturalmente sempre obbligatorio il GREEN PASS.