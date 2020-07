Samb, dopo Montero confermato il DS Fusco. Arrivato anche Santiago Chacon

Dopo la conferma di mister Paolo Montero, del centrocampista Ludovico Rocchi e l’arrivo del nuovo terzino destro Simone Lavilla, la “Sambenedetese Calcio” annuncia la conferma del DS Pietro Fusco e l’arrivo del nuovo centrocampista offensivo Santiago Chacon.

La conferma del DS rappresenta la ripartenza da un altro punto fermo, essenziale per la costruzione della squadra e soprattutto un segno di riconoscenza per l’operato svolto da DS in una stagione piena di difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Ripartire da due figure come quella del mister e del DS costituisce certamente un’arma in più per la costruzione della nuova squadra, infatti Montero e Fusco conoscono bene sia l’ambiente che la rosa a disposizione, così da poter operare in simbiosi e valutare al meglio tutte le possibili soluzioni che si prospetteranno in sede di mercato.

Fusco, fresco di riconferma, ha voluto commentare così la scelta fatta dalla società: «ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia, continuerò a lavorare con il massimo impegno. Attendiamo ora l’assemblea di Lega per capire quali saranno le linee guida per la prossima stagione».

Il nuovo arrivato Santiago Chacon

La Samb ha annunciato anche un altro colpo dopo quello di Lavilla. Si tratta di Santiago Chacon, centrocampista offensivo classe ’92. Cresciuto nell’Huracan ha esordito in prima squadra a 19 anni. Oltre alla Serie A Argentina, ha avuto esperienze nella massima serie uruguayana e in Grecia. Queste le prime parole del nuovo giocatore:«sono molto felice di essere arrivato alla Samb e della fiducia che il presidente Serafino ha riposto in me. Lo scorso anno sono arrivato a Bangor per volere dello stesso presidente che mi aveva notato in passato e visto che mi ha voluto qui in Italia ritengo sia stato soddisfatto delle mie prestazioni in Galles. Vorrei dare il mio fattivo contributo per raggiungere obiettivi importanti con la Samb: non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di lavorare con una leggenda del calcio come Montero».

«Santiago è un centrocampista offensivo di grandi qualità tecniche – ha spiegato il presidente Domenico Serafino – , ho avuto modo di apprezzarlo nella esperienza in Galles, dove si è distinto per il talento cristallino. Il nostro intento è quello di lavorare per avere giocatori di proprietà che possano identificarsi con i colori della nostra amata Samb».

Intanto nella finale Play-Off giocata mercoledì scorso, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, la Reggiana ha superato il Bari, l’altra finalista, con il risultato di 1-0, guadagnandosi meritatamente l’accesso alla Serie B. La Reggiana, che ha superato la concorrenza di tantissime formazioni, proveniva proprio dal girone B che ha visto impegnate le marchigiane Fano, Fermana, Sambenedettese e Vis Pesaro. Questo risultato dimostra la qualità e l’altissimo livello del girone, visto che 2 delle 4 formazioni promosse dalla LegaPro, L.R. Vicenza e Reggiana appunto, provenivano proprio da questo raggruppamento.