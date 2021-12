Samb, Di Domenicantonio: «Spero che al più presto arrivi il mio primo gol»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb che prosegue il lavoro settimanale in vista della prossima trasferta sul campo del Montegiorgio, altra squadra quest’anno in difficoltà, rispetto agli ottimi torneo delle precedenti stagioni. Una trasferta comunque difficile, su un campo risultato da sempre ostico anche alle altre grandi che negli anni hanno trovato sempre grandi difficoltà a far punti. Si tratta inoltre, pur sempre di un derby, con il risultato che sfugge come al solito da ogni pronostico, ma la Samb può e deve dire la sua, soprattutto dopo l’ultima trasferta sul terreno del Notaresco in cui per la prima volta, anche se a sprazzi, ha davvero mostrato un gran carattere e personalità, come sottolineato a fine gara anche dal tecnico Mauro Antonioli, molto soddisfatto dei suoi.

L’attaccante rossoblù Carmine De Sena, in rete domenica scorsa con il Notaresco (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

A questo proposito, a fare il punto sullo momento sullo stato dello spogliatoio dei rossoblù, è stato l’attaccante classe 1997 Simone Di Domenicantonio, giunto in questa stagione a San Benedetto del Tronto, dopo le precedenti esperienze con le maglie di Spoleto, Angelana, Rieti, Tolentino, Campobasso e San Giorgio.

Questo il pensiero dell’attaccante rossoblù: «A dire la verità, abbiamo fatto una bella partita, perché finalmente fuori casa siamo riusciti a lottare su tutti i palloni e penso che se avessimo realizzato anche il rigore, avremmo potuto portare a casa anche i 3 punti. L’importante, è stato vedere il giusto atteggiamento da parte della squadra. La gara con il Montegiorgio sarà una gara tosta e difficile. Dovremo lottare su tutti i palloni, perché le trasferte su campi così su stadi diversi dal nostro, sono sempre molto complicate. Credo che l’unica medicina per dare continuità ai risultati, anche in trasferta, sia il gruppo. Lo stare bene tra di noi e l’aiutarci sempre, in qualsiasi occasione, penso sia la cosa più importante, poi sono sicuro che i risultati arriveranno. Il bilancio di questa mia esperienza in maglia rossoblù non è ancora molto positivo. Purtroppo non sono arrivati i gol sperati, ma a livello societario a noi non manca nulla. Spero solo che arrivi il gol prima possibile, anche per sbloccarmi e migliorarmi sempre più. Avevo segnato anche domenica scorsa, ma non so per quale motivo la rete è stata annullata. Purtroppo è successo, non rimane altro che rimboccarmi le maniche ed andare avanti, magari con un gol proprio domenica».

Fischio d’inizio per la gara Montegiorgio-Sambenedettese, che si terrà domenica 12 dicembre, previsto per le ore 14:30. I tagliandi riservati alla tifoseria rossoblù saranno 150.

Padroni di casa ora a 13 punti in classifica, 1 punto in più della Samb, ferma a quota 12.