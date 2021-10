Samb, il DG Faccioli: «Ho accettato San Benedetto perché città riconosciuta nel calcio»

In attesa del derby con il Porto d’Ascoli di mister Davide Ciampelli, davvero impensabile sino a qualche mese fa, il DG Luca Faccioli, in conferenza stampa, ha voluto spiegare e dettagliare le strategie societarie del Club che, pur facendo il massimo in queste prime settimane, si è trovato costretto a costruire una squadra in tempi brevissimi, che sta trovando grandi difficoltà in queste prime gare del torneo. Anche il DG, come il mister, vuol guardare solo avanti, puntando a costruire qualcosa di importante a San Benedetto, piazza che ha lui stesso ha definito molto importante nel mondo del calcio.

Queste le parole del DG rossoblù: «Ho accettato San Benedetto perché è una città riconosciuta nel mondo del calcio, e questo va detto sia per i trascorsi di alcuni giocatori che sono passati di qui, penso a Borgonovo, a Zenga, a Tacconi, sia per i tifosi, la piazza e tutto quello che è il contorno di questa città che ha dato in questi anni al mondo del calcio, siamo quasi al centenario, un’impronta riconosciuta a prescindere dalla categoria. È la prima volta che faccio la Serie D, ma appena ho conosciuto la società, mi ha colpito il suo modo pragmatico di intendere il calcio e di operare. Già al secondo incontro, dopo una breve riflessione, ho dato l’OK. Iniziamo un’avventura in una città fantastica, cercando di fare del nostro meglio, pur capendo le difficoltà iniziali. È inutile nascondersi dietro un dito, pensare di fare 4 gare, compresa la gara di domani, con 10 allenamenti sulle gambe, la dice tutta sulla nostra situazione. La squadra non è ancora definita nella sua completezza, servono ancora 3/4 elementi importanti. Con i giovani intanto ci siamo. Non ci fermiamo qui, ci saranno altri sviluppi in settimana, con altri innesti importanti. Sotto questo punto di vista va ringraziato il presidente, che non ha messo mai un freno al nostro operato, anzi. La base c’è, pensiamo ad inserire alcuni elementi importanti che possano davvero far fare quel salto di qualità alla Samb, considerando anche che Angiulli sino al 23 ottobre non potrà ancora scendere in campo per problemi di tesseramento. Cercheremo in tutti i modi di far bene sia per la società che per la città che, ho percepito in questi 15 giorni da quando sono qui, vive e pulsa di questa energia data dal calcio. Sentiamo tutti una grande responsabilità».

L’ultimo arrivato in casa Samb, l’esterno d’attacco Alessandro Peroni

Anche mister Donati ha parlato dell’importanza del derby nella consueta conferenza pre-gara. Queste le sue parole: «Non pensiamo a quello che è stato. Ora dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Ci siamo preparati al meglio per affrontare questa gara che sappiamo tutti quanto sia importante. Domani ci saranno difficoltà diverse. Anche il Porto D’Ascoli ha avuto un avvio importante, è una squadra quadrata che sa quello che deve fare. Non sarà facile, ma confido molto nello spirito dei ragazzi di fare una grande partita. Mi sono rivisto le gare giocate e penso che i risultati siano stati bugiardi, con gli episodi che molte volte sono andati contro di noi. È logico che noi dobbiamo guardare ai risultati, ma le prestazioni sono state positive. Credo che appena staremo meglio, e questo accadrà presto, insieme alle prestazioni arriveranno anche i risultati. Non siamo in tanti, al di là dei cambiamenti tattici, devo vedere chi sta bene, chi è disponibile a fare una grande partita. In questi giorni abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali con i ragazzi che ci sono, che hanno tutti grande voglia di rivalsa».

Il nuovo attaccante rossoblù Simone Di Domenicantonio

La società intanto ha annunciato altri 2 nuovi colpi. Si tratta dell’attaccante classe 1997 Simone Di Domenicantonio, proveniente dal San Giorgio FC e dell’esterno di attacco, classe 2000, Alessandro Peroni, dall’Athletic Carpi. Entrambi i giocatori sono già a disposizione del mister Massimo Donati.