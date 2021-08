Samb sospesa tra la cordata di Manolo Bucci e il ricorso al TAR di Roberto Renzi

Non c’è pace per la Samb, con la società del nuovo proprietario Bucci ancora in stand-by per il ricorso al TAR dell’ormai ex presidente Renzi

Sembra non finire più l’odissea della Sambenedettese Calcio. Dopo l’avvento della nuova proprietà con a capo l’imprenditore Manolo Bucci, si deve ancora attendere l’esito finale dell’ultimo grado di giudizio a seguito del ricorso avviato dall’ex proprietario Roberto Renzi, deciso ad andare sino in fondo dopo l’esclusione della Samb dalla LegaPro.

È atteso intanto il verdetto della Commissione Federale, che dovrà dare parere positivo all’iscrizione della squadra rossoblù in Serie D, ormai unica strada percorribile dopo l’esclusione dalla terza Serie. La nuova cordata guidata da Manolo Bucci, al quale il sindaco Pasqualino Piunti ha affidato la proprietà del sodalizio sambenedettese dopo le relative manifestazioni di interesse, deve ora attendere comunque l’esito del ricorso dell’ex proprietario Roberto Renzi, che proprio alla fine del torneo aveva acquisito la società, affidando la squadra all’ex Milan e Atalanta Massimo Donati. L’estromissione della squadra dalla C però, insieme a quelle di Carpi, Novara e Paganese, oltre a quella clamorosa del Chievo in Serie B, aveva visto Renzi procedere in tutti i gradi di giudizio, sino al TAR. Ora, si attende la pronuncia definitiva dello stesso organo, che potrebbe arrivare non prima del 6 settembre, allungando ancora i tempi per la formazione di organigramma societario, staff tecnico e squadra. Pur se la piazza di San Benedetto, anche relegata in Serie D, farebbe certamente gola a tanti addetti e giocatori, è ovvio che iniziare una programmazione così in ritardo, a ridosso dell’avvio del torneo, comporterebbe certamente grandi rischi, come quello, inevitabile, di compromettere la stagione ancor prima che essa abbia inizio. Dopo le voci di tanti tecnici associati alla panchina rossoblù, da Colantuono all’ex Palladini, sino ad arrivare a quella suggestiva del tecnico “Eziolino” Capuano, si resta in attesa di sapere quale sarà il destino della Samb che, ancora una volta, si appresta ad affrontare giorni caldi e decisivi per il suo futuro.

Il Presidente Roberto Renzi, in attesa dell’ultimo pronunciamento del TAR

Ancora una volta, ambiente e tifoseria sono stati messi a dura prova da vicende extracalcistiche che avrebbero fatto davvero a meno di vivere. Dopo un’annata a dir poco tremenda, si sperava nel sogno di ripartire da zero, con una società nuova, ancora in LegaPro poi, dopo lo stop forzato all’iscrizione da parte degli Organi Federali, è iniziata una nuova girandola di personaggi interessati alla Samb con nuove cordate, alcune suggestive, come quella del campione di baseball americano Josè Bautista.

La Curva Nord in occasione di una gara di cartello. La tifoseria sogna di tornare a riempire al più presto lo stadio

L’unica speranza è quella che tra alcuni giorni si ritorni veramente a parlare solo di calcio e di quella passione che in una piazza come quella di San Benedetto del Tronto, per fortuna, non è mai tramontata.