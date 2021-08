Samb, confermata l’ipotesi D. In pole l’ex patron Fedeli. Svincolati tutti gli attuali giocatori

Ancora in pole l’ex patron Fedeli per l’acquisto della società rossoblù. Arrivato intanto in data odierna il Comunicato della FIGC con il quale si comunica lo svincolo dell’attuale rosa. Primo OK della FIGC alla Serie D

Sono giorni frenetici in casa Samb per la formazione della nuova società. Il Sindaco Pasqualino Piunti è da tempo al lavoro su più fronti per riuscire a formare una nuova compagine societaria che possa far ripartire la Sambenedettese almeno dalla Serie D e scongiurare il capitombolo in Eccellenza o, addirittura, la sparizione stessa. Le trattative sono ancora tutte sul tavolo ed ogni momento potrebbe essere quello giusto per la tanto attesa fumata bianca. Riemersa nei giorni scorsi la candidatura dell’ex patron rossoblù Franco Fedeli, che la FIGC aveva in un primo momento bocciato per l’ostacolo dell’articolo 52 comma 10 del NOIF che prevede che, per la realizzazione di una nuova società, non dovranno essere presenti «soci od amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione della FIGC».

Lo stesso Franco Fedeli non si è dato per vinto. Queste le sue parole: «Non accettano il mio rientro dalla Federazione. Neanche i miei figli potrebbero prendere la carica. C’è delusione in questo momento. Ma voglio riflettere e vedere se c’è una soluzione, ho bisogno di tempo per pensarci un po’ e vedere se ci sono altre possibilità».

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina

Proprio nella giornata di oggi invece, sembrerebbe certo, da parte della Federazione, l’OK alla costituzione della società e soprattutto, alla partecipazione, in sovrannumero naturalmente, alla Serie D, cosa avvenuta anche per il Chievo, altra nobile decaduta. Per l’iscrizione dovrà essere versata una somma di € 350.000,00, da effettuare entro la data del 24 agosto. Ci sarà da costruire poi la squadra, che non potrà certo nascondersi, partendo dallo staff tecnico, sino ad arrivare alla rosa.

Svincolati ufficialmente intanto, tutti gli elementi dell’attuale rosa, oltre allo staff tecnico con in primis il mister Massimo Donati, che era giunto a San Benedetto del Tronto con tanta voglia di far bene. Questo il Comunicato della FIGC, arrivato dopo l’esclusione definitiva della Sambenedettese Calcio dalla LegaPro:

Il mister della Samb Massimo Donati, è già finita la sua esperienza sulla panchina rossoblù

Il Presidente Federale:

− visto il Comunicato Ufficiale n. 17/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società A.S. Sambenedettese S.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2021/2022;

− visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società A.S. Sambenedettese S.r.l”.

Atto firmato dal segretario generale Marco Brunelli e dal presidente Gabriele Gravina.