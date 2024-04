Calcio, Samb in trasferta a L’Aquila, c’è il derby Vigor-Fossombrone

Ultima chance per la squadra di Lauro di rimanere agganciata al Campobasso, prima dello scontro diretto di domenica prossima. Scontri salvezza per Fano e Atl. Ascoli

Ultimo treno per la Samb, che domani, 7 aprile, in trasferta a L’Aquila si gioca le residue possibilità di promozione. Uno scontro diretto tra le due inseguitrici della capolista Campobasso, che viene da tre pareggi consecutivi ma domani affronta in casa lo United Riccione, invischiato nella zona play-out.

Ci sarà il “sold out” allo stadio “Gran Sasso” di L’Aquila, con oltre 4 mila spettatori sugli spalti, di cui 600 tifosi rossoblù della Samb. Mister Lauro, tornato in panchina dopo la parentesi Alessandrini, potrebbe riproporre il 4-3-3 già visto all’opera contro il Chieti. In questo caso si riproporrà il ballottaggio in attacco tra Tomassini e Martiniello. Vietato perdere contatto dalla vetta, considerato anche lo scontro diretto al Riviera tra Samb e Campobasso, in programma domenica prossima 14 aprile.

Altra sfida appassionante è quella tra Vigor Senigallia e Fossombrone (ore 15 stadio Bianchelli), un derby che si rinnova in serie D dopo gli appassionanti duelli in Eccellenza. All’andata vinse la squadra di Fucili, vera e propria sorpresa della prima parte del campionato. Questa volta troverà una Vigor decisamente in forma, reduce da due vittorie consecutive che l’hanno catapultata al quarto posto in classifica. Prevendite aperte fino a domani ore 11, con 200 tagliandi messi a disposizione per i tifosi ospiti.

Spareggio salvezza per l’Alma Fano in trasferta a Tivoli, che giovedì ha annunciato il nuovo allenatore Franco Cioci (ex Trastevere), dopo le dimissioni di mister Granieri. Cinque punti di differenza tra le due squadre, con i laziali che occupano il quart’ultimo posto, mentre i granata al penultimo sarebbero in questo momento retrocessi. Alla squadra di mister Manoni, reduce dal pareggio interno contro l’Atletico Ascoli, servono punti per agganciare il Vastogirardi in zona play-out.

Proprio il Vastogirardi sarà il prossimo avversario dell’Atletico Ascoli, in un match che mette in palio punti salvezza per entrambe le squadre. I bianconeri, dopo due pareggi consecutivi, hanno l’occasione di allungare contro una diretta concorrente e con una vittoria metterebbero in cassaforte una buona fetta di salvezza.