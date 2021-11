La Samb cade a Vasto. Gli abruzzesi vincono di misura con una rete di Alonzi

Ancora uno stop per i rossoblù che non riescono a dare continuità alla vittoria con il Castelfidardo. Tanto il lavoro ancora da fare per Antonioli, alle prese con una squadra che fatica a calarsi in D

La Samb torna a mani vuote dall’”Aragona” di Vasto. Antonioli aveva chiesto una gara gagliarda per poter ripetere la prestazione di domenica scorsa con il Castelfidardo e di avere fiducia nei suoi ragazzi e del lavoro svolto in settimana.

L’attaccante lettone della Samb Svarups, oggi sfortunato in occasione della traversa

È arrivata invece una nuova sconfitta, la sesta della stagione, che interrompe il momento positivo dei rossoblù e soprattutto torna a gettare nuovi dubbi sulle vere potenzialità di una squadra che ancora ad oggi non ha mai dato impressione della sua vera forza, e di poter dominare l’avversario. Gara che ha visto la Samb partire bene ed andare vicinissima al vantaggio già al 3’ con una punizione di Lisi che trova la testa di Svarups che ha centra la traversa. Dopo un altro tentativo di Svarups al 23’, è la Vastese a rendersi pericolosa al 26’ con Monza. La sua conclusione di testa, termina però alta. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa al 63’, sono i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio con Lenoci, ma la sua conclusione finisce sopra la traversa. Al 75’ la Samb torna a farsi pericolosa con Lisi, ma la sua conclusione a girare sul secondo palo termina fuori di poco. Al 77’, la Vastese va ancora vicinissima alla rete con Alessandro che, su una punizione di Agnello, spedisce malamente la palla sopra la traversa. Quando la gara, che si mantiene sempre abbastanza equilibrata, sembra volgere al termine con il nulla di fatto, arriva allo scadere la rete di Alonzi che, di testa, trafigge l’incolpevole Knoflach. Samb dunque beffata anche se dai ragazzi di Antonioli oggi era lecito aspettarsi molto di più, anche in virtù del fattore campo, visto che lo stadio “Aragona”, da sempre sempre caldissimo, oggi era chiuso per ordinanza del Sindaco della città abruzzese. Si dovrà dunque tornare a lavorare, e molto, per cercare di risolvere i tanti problemi che stanno ormai affliggendo la Samb da inizio stagione.

Questo il tabellino del match:

VASTESE-SAMBENEDETTESE 1-0

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, De Angelis (72’ Attili), Diallo, Lenoci, Agnello (79’ Alonzi), Scafetta (79’st Sansone), Alessandro, Monza. A disp. Di Feo, Marianelli, Romanucci, Martiniello, Panaioli, Barbetta. All. D’Adderio.

SAMB: Knoflach, Alboni, Ferretti, Varga, Zgrablic, Lorenzoni, Svarups (55’Mendicino), Angiulli, Lisi (66’ De Santis), Peroni (46’ Di Domenicantonio), Amato (66’st Amoruso). A disp. Abbrandini, Cipolletta, Amoruso, Isacco, Travaglini, Amatucci. All. Antonioli.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

RETE: Alonzi al 92’

L’estremo difensore rossoblù Knoflach

Arrabbiato nel fine gara mister Mauro Antonioli: «oggi ha funzionato tutto poco, a parte i primi 15’-20’ in cui ho visto una discreta Samb, che ha giocato ed ha provato ad andare nella metà campo avversaria. Abbiam preso subito una traversa al primo minuto che poteva cambiare magari la partita, però non possiamo attaccarci neanche a quello. Dopo, la Vastese ha preso più intensità e più grinta di noi, arrivando sempre primi sul pallone, e quando arrivi quasi sistematicamente secondo sulla palla, è normale che la prestazione non viene. Bisogna subito ripartire, per forza. Mercoledì c’è subito una partita di Coppa Italia ma, indipendentemente da quello, l’unica medicina che conosciamo è il lavoro. Bisogna mettersi lì a testa bassa, e cercare di cambiare questa mentalità, perché come dico sempre, in casa ci sono delle partite, fuori casa ce ne aspettano altre, quindi dovremo essere più bravi a calarci in questa categoria, che ancora non abbiamo capito bene».