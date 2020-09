Samb, brutto esordio a Carpi. Sconfitta da una doppietta di Carletti

La Sambenedettese stecca nel debutto di Carpi. Ci si attendeva una prova di carattere sia per la voglia di tornare in campo dopo un lunghissimo periodo di inattività, sia per riscattare la sconfitta subita mercoledì scorso ad Alessandria. Montero aveva già avvisato l’ambiente che la Samb avrebbe potuto trovare alcune difficoltà visti i grandi carichi di lavoro a cui è stata sottoposta la squadra durante il ritiro, oltre a sottolineare la forza dell’avversario. Ci si attendeva comunque qualcosa in più da una squadra rinforzata in estate con innesti di altissima qualità, effettuati insieme ad un rafforzamento organizzativo e societario che ha portato la Samb a candidarsi come una delle candidate all’assalto finale alla B. Ne è scaturita una gara molo difficile, condizionata in maniera decisiva dall’espulsione del rossoblù D’Ambrosio al ’23 che ha lasciato in 10 la Samb, punita poco dopo dalla rete del biancorosso Carletti al ’32. La squadra ha provato a reagire nel secondo tempo, ma la compattezza dell’avversario che ha concesso pochissimo agli avanti rossoblù, e la seconda rete sempre dell’attaccante Carletti, autore di una doppietta, ha chiuso la gara. Ancora una sconfitta dunque, per una Samb che dovrà lavorare ancora per oliare tutti i meccanismi di gioco e mettere in atto tutte le indicazioni di mister Montero. Neanche il tempo di rifiatare che il calendario propone due match consecutivi da giocare al “Riviera delle Palme” con Gubbio e Fermana.

Questo il tabellino del match del “Cabassi” di Carpi:

CARPI (3-4-1-2): Rossini; Danovaro (25′ st Martorelli), Sabotic, Varoli; Venturi, Lomolino, Fofana, Bellini; Maurizi; Giovannini (40′ st Marcellusi), Carletti (47′ st Sassi). All. Emilio Coraggio (Pochesci squalificato). A disp: Rossi, Varga, Ferri, Sassi, Vano, Biasci.

SAMB (4-4-2): Nobile; Scrugli, Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Masini (15′ st Goicoechea), Angiulli, Rocchi, Liporace (15′ st Lescano); Nocciolini (29′ st Chacon), Maxi. All. Paolo Montero

A disp: Laborda, Fusco, Serafino, Mehmetaj, Lavilla.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (Buonocore di Marsala-Pragliola di Terni; IV Kumara di Verona)

RETI: 32’pt e 26′ st Carletti

NOTE: Un minuto di raccoglimento in ricordo dell’arbitro De Santis recentemente scomparso

Espulsioni: 23′ pt D’Ambrosio. Ammoniti: Scrugli, De Goichoechea, Fofana, Angiulli; Fuorigioco: 1-3; Angoli: 2-2; Recupero: 1’pt, 3′ st.

Carpi-Samb 2-0, i giocatori emiliani festeggiano dopo il secondo gol

Questo il commento dell’attaccante Facundo Lescano a fine gara:«penso che oggi, per il nostro modo di giocare, il campo non ci abbia aiutato. Questo non è certamente un alibi, perché come non ha aiutato noi non ha aiutato neanche il Carpi. L’espulsione di D’Ambrosio, che secondo me è un po’ eclatante, ci ha condizionato molto, oltre al gol. Poi in 10 contro 11, con una squadra come il Carpi che palleggia molto bene, siamo andati in difficoltà ed è stato tutto più difficile. Da domani bisogna iniziare a lavorare ed ascoltare il mister. Abbiamo due partite in casa, dobbiamo farci forti e portare a casa i punti che ci daranno una spinta per il nostro campionato».

Montero invece si è espresso così:«valutare una partita dopo un’espulsione all’avvio è difficile. Abbiamo fatto difficoltà nel primo tempo, ma nel secondo tempo non si è visto uno sviluppo importante ma una reazione c’è stata. Oggi anche il campo non ci ha permesso di sviluppare al massimo il nostro gioco. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Lo sforzo si è visto, l’importante è migliorare. Stiamo dando il 100% ma in certe circostante non basta. Non dimentichiamo che siamo solo alla prima gara. Dobbiamo stare comunque tranquilli. Il Carpi mi ha fatto una buona impressione, penso che faranno un campionato da protagonisti. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ed un periodo di adattamento ci deve essere. Comunque non ho visto un netto predominio del Carpi nei nostri confronti e non ho visto tante palle-gol dei padroni di casa».