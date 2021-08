Samb, dopo la bocciatura definitiva del TAR, pervenute due manifestazioni d’interesse

Come da previsioni, il TAR ha rigettato il ricorso presentato in ultima istanza dal Presidente rossoblù Roberto Renzi, che ora dovrà uscire definitivamente di scena nonostante l’acquisto della società avvenuto solo alcune settimane fa. Il TAR infatti, come si legge dalla motivazione dell’atto, non ha accettato ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di LegaPro, «il meccanismo di compensazione/accollo da parte di un soggetto terzo che ha offerto in compensazione propri crediti IVA per adempiere a debiti contributivi relativi al periodo settembre 2020 – febbraio 2021».

Il Presidente Roberto Renzi, il suo ricorso contro l’esclusione dalla LegaPro è stato definitivamente respinto dal TAR

Come prosegue la sentenza, «il ricorso a tale procedura, non è idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal Manuale delle Licenze, trattandosi di una modalità di estinzione del debito non ammessa, alla stregua di quanto condivisibilmente ritenuto dal Collegio di garanzia del CONI».

Nella giornata di ieri 18 agosto intanto, alle ore 12, scadeva il termine per la manifestazione di intenti e d’interesse di chiunque avesse intenzione di rilevare le sorti della gloriosa società rossoblù, per ripartire almeno dalla Serie D. Al Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, sono arrivate due candidature ufficiali, quella della “SDD Sambenedettese”, facente capo a Manolo Bucci, e quella della “US Sambenedettese 1923”, costituita da un gruppo di imprenditori locali. Defilati definitivamente invece l’imprenditore piceno Francesco Angelini e il campione americano di baseball Josè Bautista, accostati negli ultimi giorni al sodalizio rossoblù. Da entrambi, non è giunta alcuna lettera via pec, come previsto nel caso di interesse.

Il Sindaco Pasqualino Piunti, a lui toccherà la scelta della nuova cordata che rileverà la Samb

A questo proposito, proprio nella giornata odierna il Sindaco Piunti ha nominato una Commissione ad hoc per valutare, a suo supporto, le domande avanzate dai due gruppi interessati alla società per iscrivere la Sambenedettese in Serie D, previo versamento di 350 mila euro entro le ore 12 del 14 agosto alla FIGC. La Commissione vede al momento quattro membri: l’avvocato Domenico Paolo Gaetani, il commercialista e revisore Walter De Carolis, la Dirigente del Settore Politiche Sociali Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico del Comune Catia Talamonti e il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie del Comune Antonio Rosati, nonché segretario generale.

La scelta, comprensibilmente difficile dopo le vicissitudini che hanno interessato squadra, tifoseria ed ambiente tutto, sembra andare nella direzione della prima cordata, quella di Manolo Bucci, anche se ad ora non c’è nulla di ufficiale. Nelle prossime ore comunque, sarà svelata la nuova proprietà insieme alle sue strategie.

Speriamo solo sia la fine di un’agonia che ha visto l’ennesima caduta di un club glorioso e rispettato in tutta Italia e soprattutto che, una volta per tutte, partendo da un tessuto imprenditoriale del posto, possa davvero rinascere e non veder più avventurieri che nulla hanno a che vedere con il mondo del calcio.