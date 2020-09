Dopo il triangolare di Sarnano, i rossoblù sono attesi da una sfida affascinante nella capitale, che servirà a Montero per valutare meglio i suoi uomini in vista dell’imminente ripresa del torneo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il triangolare che ha visto impegnati gli uomini di Montero contro Salernitana e Matelica, c’è grande attesa per il test amichevole della Samb di questo pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, con la Roma a Trigoria. Oltre al fascino della sfida, per il mister ed i suoi ragazzi sarà l’occasione per una prima prova generale contro un avversario di rango elevatissimo e per verificare la consistenza della squadra guidata dall’asso argentino Maxi Lopez. Purtroppo la gara sarà giocata inevitabilmente a porte chiuse, ma saranno in tantissimi a seguire la gara da lontano, vista anche la ventata di entusiasmo portata dalla campagna acquisti rossoblù, che di certo vede una Samb come una delle favorite del torneo.

Il triangolare ha già mostrato degli interessanti progressi della squadra. I rossoblù sono usciti infatti vincitori per 1-0 nel primo derby di stagione con il Matelica di mister Colavitto, grazie alla rete di Occhiato, e sconfitti per 2-0 contro la Salernitana di Castori, avversario però di categoria superiore.

Intanto ieri la squadra ha sostenuto, prima della partenza per la Capitale, allenamento al mattino al “Samba Village” di Stella con riscaldamento tecnico-condizionale guidato, riscaldamento tecnico con triangoli di possesso; lavoro tattico e partitina finale.

Altra notizia ufficiale, confermata con una nota della società, è la conferma da parte della Samb, dell’invito a partecipare alla Coppa Italia di serie A 2020/21. La S.S. Sambenedettese, così, è stata integrata nel raggruppamento dei club aventi diritto, che le permetterà ancora di misurarsi con avversari blasonati e di rango superiore.

I lavori di rifacimento del manto erboso del “Riviera delle Palme”

Infine, da segnalare che il patron Domenico Serafino, con un ingente investimento, ha deciso di restituire la bellezza di un tempo allo “Stadio Riviera delle Palme, teatro delle gare interne della Samb dal lontano 13 agosto 1985, giorno della sua inaugurazione. In particolare, si sta ricostruendo un terreno di gioco all’avanguardia. che migliorerà la qualità delle giocate dei Rossoblù. «Giocare nel nostro stadio è una splendida emozione per tutti – ha detto il presidente Serafino -.È una vera e propria bomboniera per parafrasare il calcio sudamericano. Credo che per un club ambizioso sia importante investire sulle strutture per poter permettere un salto di qualità sia a livello di performance sia di immagine. Ho scelto un campo naturale rinforzato, uno dei migliori nel panorama internazionale, che possa essere utilizzato tutto l’anno in ogni condizione climatica».

I lavori dureranno circa un mese, pronti per affrontare un nuovo campionato. La tecnologia si chiama Powergrass, un sistema che vanta ben quattro brevetti ed è il primo sistema in erba ibrida innovativo per realizzare campi sportivi performanti e sicuri perché trazione, stabilità e morbidezza della superficie da gioco sono caratteristiche ricercate dai giocatori che solo Powergrass offre 365 giorni l’anno. Il sistema richiede una manutenzione ridotta perché offre l’habitat ideale per coltivare l’erba naturale la quale resiste maggiormente al calpestio intensivo perciò, nel suo ciclo di vita, genera risparmi di oltre 30% rispetto alle altre superfici sportive.