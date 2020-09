Samb, Nocciolini:«Essere qui fa un bell’effetto. Potremo toglierci soddisfazioni»

Tra i rossoblù, dopo le prime due settimane di allenamento, è stato il nuovo arrivato Manuel Nocciolini a fare il punto della situazione:«In questo momento non stiamo benissimo. Abbiamo lavorato con dei carichi di lavoro importanti, come è giusto che sia in questo periodo. Siamo un po’ stanchi però è quello che dobbiamo fare per raggiungere la forma migliore. Le amichevoli che stiamo disputando sono dei test molto importanti per vedere a che punto siamo e come ci troviamo in mezzo al campo. Dobbiamo fare prima possibile quello che ci dice il mister ed assimilare al più presto i suoi dettami, per preparare al meglio il campionato. Essere a San Benedetto mi fa un effetto molto bello. C’era l’opportunità di venire già tre anni e mezzo fa, ma non se ne fece nulla. Finalmente sono qua, ho ricevuto tanti messaggi e tanto affetto dai tifosi. So che le aspettative sono alte e cercherò di dare tutto me stesso per questa maglia. Abbiamo un bel gruppo, molto coeso e affiatato. Possiamo toglierci sicuramente delle belle soddisfazioni. I miei obiettivi personali sono certamente quelli di migliorare gli score degli scorsi anni per quanto riguarda i gol, poi dare tutto me stesso per la causa, per la maglia e per i nostri obiettivi finali. Mi metto a disposizione del mister come ho sempre fatto nella mia carriera, cercando sempre di migliorare il più possibile».

Intanto per mercoledì 2 settembre è previsto, a Sarnano, un triangolare con Salernitana e Matelica. La Salernitana, che disputerà ancora il torneo di serie B, sarà guidata dalla prossima stagione dal tecnico marchigiano Fabrizio Castori, mentre il Matelica, neopromosso in Lega Pro, sarà invece guidato ancora dal tecnico Gianluca Colavitto, fresco di conferma dopo l’ottimo torneo nella stagione appena conclusa.

Il volantino della gara Amichevole Roma-Sambenedettese

Sabato 5 settembre alle ore 17:30 invece, è prevista un’amichevole di lusso per la Samb. I rossoblù infatti saranno impegnati per un test amichevole con l’A.S. Roma a Trigoria. La gara naturalmente si giocherà a porte chiuse.

Il post con cui la società ha voluto ricordare l’ex rossoblù Giovanni Pompei

Infine, il 31 agosto la società ha voluto ricordare con una nota sui propri canali ufficiali, l’ex giocatore rossoblù Giovanni Pompei, scomparso prematuramente nel 2018. Nato infatti il 31 agosto 1980, il centrocampista, che nella sua carriera aveva vestito le maglie di Ascoli, Bologna, Ancona, Taranto, Sambenedettese, Chieti, Vis Pesaro, Maceratese e Fermana, avrebbe compiuto quest’anno 40 anni.