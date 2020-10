Samb, arrivano finalmente i primi 3 punti con il Gubbio

Dopo la brutta prestazione dell’esordio sul terreno del Carpi, arrivano i primi 3 punti per la Samb che in un “Riviera delle Palme” ancora deserto, batte il coriaceo Gubbio grazie alle reti degli uomini di maggior spessore dell’attacco rossoblù: Maxi Lopez e Nocciolini.

Samb per prima in vantaggio al ‘24 con Nocciolini. Il pareggio degli umbri arriva al ’61 con Gomez che riporta in parità la gara. La rete decisiva arriva sul finale di gara al ’77, grazie a Maxi Lopez, che regala 3 punti di fondamentale importanza alla squadra di Montero sino ad ora a secco di punti, dopo le sconfitte di Carpi e di Alessandria, in Coppa Italia, in cui si era vista una squadra poco concreta, ancora lontana da quella tanto attesa dai tifosi. La vittoria non fa che portare punti e morale alla truppa di Montero, che può guardare con serenità al futuro, che propone tra soli 3 giorni, mercoledì 7 ottobre, il derby, da giocare sempre in casa, con la Fermana, che proprio in una delle ultime gare prima dello stop forzato, aveva violato il “Riviera delle Palme”.

Samb-Gubbio 2-1, i capitani delle squadre ed il direttore di gara al centro del campo

Questo il tabellino della gara:

SAMBENEDETTESE-GUBBIO 2-1

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) Nobile; Scrugli, Cristini, Enrici, Liporace (61’ Di Pasquale); Rocchi, Angiulli, Mawuli (78’ Masini); Bacio Terracino(61’ Chacon) Nocciolini (61’ Lescano) Maxi Lopez A disp. Laborda, Fusco, Di Pasquale, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano All. Montero

GUBBIO (4-3-3) Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli; Sainz Maza, Megelaitis, Malaccari; Pasquato, Pellegrini, Gomez A disp. Zamarion, Lovisa, Sdaigui, De Silvestro, Sorbelli, Munoz, Oukhadda All. Torrente

RETI: 23’ Nocciolini (S), 61’ Gomez (G), 77’ Maxi Lopez.

NOTE: ammonito Megelaitis(G) al 15’, Formiconi(G) al 52’. Espulso Di Pasquale all’87’

Mister Montero si gode la vittoria ma tiene ben saldi i piedi a terra:«l’ho detto dopo la partita con il Carpi, i giocatori stanno dando il 100%, ma anche il 100% può non bastare, occorre dare anche il 101%. E’ arrivato D’Angelo, un giocatore di grande qualità e di esperienza, insieme a De Ciancio. E’ ovvio che il gol di Maxi Lopez è molto importante, io mi aspetto da lui che sia un leader ed esempio per i compagni. Abbiamo iniziato ad alleggerire i carichi effettuati in preparazione ed i ragazzi iniziano ad avere maggior freschezza. Non sono preoccupato per la gara di mercoledì, anche se ravvicinata. Per noi la cosa più importante è giocare, sarà un’altra occasione per entrare sempre più nel cuore del torneo».

Mister Torrente del Gubbio commenta così la gara:«primo tempo meglio la Samb, anche se abbiamo avuto buone occasioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita ma abbiamo subito un gol con troppa leggerezza in fase difensiva».

Da segnalare l’importante presenza in tribuna del presidente della LegaPro Francesco Ghirelli. Queste le sue parole prima della gara:«era mio dovere venire, perché questa è una società gloriosa, di grande lignaggio sportivo.Mi dispiace che non ci sia il pubblico. Bellissimo il nuovo terreno di gioco, grazie alla lungimiranza del presidente Serafino. Auguro alla Sambenedettese di realizzare i propri sogni. Vorrei ritornare e vedere questo stadio con il pubblico. Questo non è purtroppo calcio».