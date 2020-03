Tamberi torna a volare, a Siena arriva il 2.31

Il saltatore anconetano si è particolarmente messo in luce nel contest toscano. Con lui positiva la prova del cinese Zhang

SIENA- Gianmarco Tamberi tocca la misura di 2.31. Il Gimbo nazionale torna a volare e lo fa al Siena High Jump Indoor Contest. Dopo la delusione di Ancona ai Campionati Assoluti e il parziale riscatto con la vittoria al meeting di Belgrado, il saltatore anconetano si è divertito nel contest toscano che non era in agenda originariamente. Grande la cornice di pubblico che lo ha accompagnato facendogli superare le misure di 2,28, e 2.31. Tamberi ha anche dato l’assolta al 2.34 ormai messo nel mirino.

La gara è iniziata con il superamento dei 2.13, poi dei 2.21. Tutti e due gli ostacoli superati con un solo salto. A tenergli testa il cinese Zhang, uno dei migliori, che non gli ha lasciato tempo per rifiatare. A 2.31 è arrivata la vittoria, una vittoria importante, cercata e voluta. Una vittoria che, per il momento, lascia indietro le ultime gare e lo proietta verso il grande obiettivo stagionale: le Olimpiadi di Tokyo 2020.