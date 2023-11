Sale in vetta la Civitanovese, kappao casalingo dell’Urbino

Nel decimo turno di campionato la Civitanovese vince e sale in cima alla classifica, complice la sconfitta dell'Urbino con il Tolentino

ANCONA – C’è una nuova capolista in Eccellenza. Complice la sconfitta dell’Urbino, battuto 2-0 dal Tolentino davanti al proprio pubblico, la Civitanovese si porta in testa alla classifica, anche se con una partita in più rispetto ai gialloblu che devono recuperare la gara col Castelfidardo. La decima giornata di campionato sorride alla squadra di mister Alfonsi, brava nel superare di misura (1-0) il Montecchio Gallo grazie al gol di Bagnolo.

Successi esterni per Montefano e Montegranaro. Quest’ultimo espugna il campo dell’Urbania con un secco 3-0, mentre Papa e Di Matteo regalano al Montefano il 2-1 nella tana del Monturano. Ad alta quota finisce pari e patta tra Chiesanuova e Jesina, un 1-1 firmato Canavessio e Cordella. Stesso risultato tra Osimana e Castelfidardo che smuovono leggermente la loro classifica.

Resta ultimo l’Atletico Azzurra Colli che cade in casa contro il Montegiorgio 2-1. Tre punti fondamentali per la squadra di Vagnoni, momentaneamente fuori dalla zona playout. Successo importante anche per la Maceratese che batte la Sangiustese 1-0.