Ruzzola, Luca Massi è il campione italiano individuale 2020

PIEVE TORINA – Weekend decisamente positivo per i giocatori nostrani di ruzzola, tra cui il corinaldese Luca Massi che si è laureato campione italiano individuale di ruzzola 2020 – campionato Figest, e Luigi Montalbini, di Ostra Vetere, che ha dominato la serie B.

Il 12 e 13 settembre si sono svolti infatti a Pieve Torina (Mc) i campionati italiani di ruzzola, 45esima edizione, in una zona più nota per il sisma del 2016 che per i suoi paesaggi. Oltre 200 gli atleti nazionali giunti nel maceratese dopo aver superato le selezioni locali e provinciali, e suddivisi nelle categorie A, B e C. Dalle eliminatorie del sabato alle semifinali e finali di domenica, subito si è registrato il successo di molti atleti della provincia di Ancona.

In serie A, il podio è stato tutto anconetano con Luca Massi che gioca con la formazione gorettiana di Corinaldo, Roberto Mercanti di Fabriano e Paolo Gambini, maceratese ma nel team di San Paolo di Jesi.

In serie B, Luigi Montalbini di Ostra Vetere ha sbaragliato tutti i concorrenti: il prossimo anno giocherà nella massima serie. Seconda piazza per il maceratese Sandro Crescentini, terza per un altro anconetano, Ivano Battistini. In serie C, invece, en plein degli atleti maceratesi Stefano Pintucci, Angelo Trombetta e Ignazio Pacchiarotti.

Tra un mese nuovamente occhi puntati su Luca Massi, che giocherà con la sua formazione corinaldese nei campionati Italiani a squadre: si svolgeranno a ottobre a Corinaldo e sappiamo già che il 27enne proverà a fare il triplete.