Rugby, le Zebre portano a Jesi la carica del Memorial “Leonardo Mussini”

L'evento il 13 e 14 maggio 2023, a raccolta le categorie minirugby degli oltre 125 club della "Zebre Family". Per la seconda edizione scelta Jesi, testimonial Ratko Jelic, partito da qui per arrivare in gialloblù e in azzurro

PARMA – Dopo il grande successo di entusiasmo e partecipazione del maggio 2022, il Memorial “Leonardo Mussini” è pronto a ripersi.

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del torneo di minirugby dedicato agli oltre 125 club della “Zebre Family”, iniziativa organizzata in collaborazione con il Rugby Jesi ’70 che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 nell’impianto sportivo del Rugby Jesi ’70, in via Mazzangrugno 17.

Il Memorial eredita il nome e lo spirito del rugby più sincero instancabilmente promosso da Leonardo Mussini, il responsabile Comunicazione e Marketing delle Zebre prematuramente scomparso nel settembre 2021. A Leonardo si devono il progetto della “Zebre Family” e le tante iniziative di sostegno e sinergia con le decine e decine di società che, da nord a sud del Paese, sono affiliate alla franchigia e che interagiscono con essa in un dialogo costante e proficuo.

Il torneo mantiene invariata anche la formula già collaudata e apprezzata lo scorso maggio nei campi del Rugby Parabiago, società organizzatrice della prima edizione. Il Memorial è rivolto a tutte le categorie minirugby (U5, U7, U9, U11 e U13) ed è aperto liberamente a tutti i giovani tesserati che compongono la splendida comunità della “Zebre Family”.

Sport, amicizia e divertimento animeranno la due giorni di festa che si svolgerà all’insegna della voglia di stare insieme e della passione comune per il rugby. Sarà una splendida occasione per incontrarsi, rivedersi e rafforzare i legami personali tra tutti i componenti della “Zebre Family”, mantenendo viva la collaborazione già avviata col Rugby Jesi ’70 nel corso dell’organizzazione della gara internazionale dell’allora Guinness PRO14 tra il XV del Nord Ovest e i Sudafricani Southern Kings, evento originariamente previsto per sabato 18 aprile 2020 allo Stadio Pacifico Carotti di Jesi ma annullato a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19.

Testimonial d’eccezione sarà il n° 9 delle Zebre e della Nazionale Italiana Seven Ratko Jelic. Il 22enne è infatti cresciuto nel club marchigiano, indossando i colori biancoverdi dai 6 ai 14 anni, trasferendosi successivamente nella vicina società del Pesaro prima di compiere il salto di categoria nel campionato nazionale di Serie A e l’ingresso nel sistema di formazione federale che lo ha portato a debuttare lo scorso 29 ottobre a Newport in Galles con i gialloblù.

Le iscrizioni al 2° Memorial “Leonardo Mussini” sono aperte e potranno essere inoltrate al seguente link https://forms.gle/do4kgBCVeVtBSzQH6

Per ulteriori richieste di informazioni è possibile scrivere a franchigia@zebreparma.it o a maan.juniorrugbyjesi@federugby.it