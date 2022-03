Rugby Jesi ’70, la Under 15 si diverte a Forlì. «Sport fondamentale nei mesi della pandemia»

JESI – Un doppio successo: 7-35 sui pari età di Forlì, 0-29 su quelli di Ravenna. Ma soprattutto «l’obiettivo, raggiunto, di un sano divertimento per i ragazzi. Domenica scorsa a Forlì come nelle altre occasioni in cui sono scesi in campo: ottime situazioni di crescita per un gruppo bello e coeso» dice Matteo Mancinelli, collaboratore di coach Matteo Marinelli nella cura della Under 15 del Rugby Jesi ’70.

La Under 15 del Rugby Jesi impegnata a Forlì

«Una rosa di 12-14 elementi di Jesi, cui se ne aggiungono 5-6 di Macerata, che si uniscono una volta la settimana per gli allenamenti e poi per la partita, secondo il programma di collaborazione e tutoraggio fra società – dice Mancinelli – l’ultimo minitorneo di Forlì ci ha visti esprimere molto bene, sul piano sia dei risultati sia del gioco. La partita è un fattore che è mancato a lungo a questi ragazzi, nei mesi della pandemia. Un elemento importante per la programmazione degli allenamenti e per la motivazione che dà alla squadra. Tornare a giocare, prepararsi per la gara, andare in trasferta, per la gestione sportiva di un gruppo sono fondamentali. Ritrovare mano a mano una normalità è di forte stimolo per tutti».

Specie per dei giovanissimi che hanno vissuto, nel clima della pandemia, gli ultimi due anni di un passaggio d’età molto importante. «Per tutti loro, lo sport è stato un momento di aggregazione e divertimento centrale. Nelle difficoltà, il rugby è stato per i ragazzi un vero punto di riferimento, da vivere soprattutto, prima ancora che come attività fisica, come momento di incontro con i loro compagni e coetanei. Qui, ancora più che a scuola, si ritrovavano tutti. Ed il motivo vero per cui venivano al campo era, più che per giocare, per stare insieme, ritrovandosi ancora più uniti e affiatati».

Ferma nell’ultimo fine settimana la Seniores, dato il ritiro di quello che doveva essere l’avversario Valorugby nel campionato di Serie B, da segnalare a Cesena lo stop della Under 19 in casa del Romagna (12-8), nel via alla fase finale del campionato di categoria. Per la Under 17, 12 – 43 interno subito dalla FTGI API di Fano. Domenica prossima 27 marzo, torna in campo la Serie B, alle 15.30 al “Latini” contro gli Highlanders Formigine.