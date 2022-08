JESI – Scalda i motori in vista di ripartire il Rugby Jesi ’70. La settimana prossima il ritrovo al campo “Latini” di via Mazzangrugno della Seniores, per l’avvio della preparazione che condurrà al nuovo campionato di Serie B. Ma intanto la società del presidente Luca Faccenda fissa un paio di date per sancire in un clima di allegria e all’insegna dei giovani lo scatto dai blocchi della nuova annata: sabato 27 agosto la tradizionale Festa di inizio della stagione sportiva al Terzo Tempo Club House, dal 29 agosto al 10 settembre invece l’offerta del Centro estivo pre-scuola per i più piccoli, con la proposta multisport del progetto Go-all.

Il nuovo campionato di Serie B inizierà il 9 ottobre, con i Leoni in visita agli Highlanders Formigine. Una annata che dovrà essere di rilancio per il quindici jesino, inserito in un girone che vede inoltre presenti l’altra marchigiana San Benedetto del Tronto e poi Cus Siena, Firenze, Imola, Modena, Florentia, Viadana, Bologna e Lyons Amaranto. Alla fine dei giochi, sale in Serie A la prima classificata, scende in C l’ultima.

Il Rugby Jesi ’70 festeggerà l’inizio della nuova stagione il 27 agosto con un party a tutta musica anni ’70, ’80 e ’90 di Dj Bruno alla Club House. Dal 29 agosto (info al 339-3425788) via al Centro estivo pre-scuola che riproporrà gli stimoli del Go-all, il progetto che fra corse, percorsi e piccoli esercizi col pallone, anzi con “i palloni” da rugby, calcio e pallacanestro, promuove lo sviluppo nel bambino delle abilità di base come l’equilibrio e la coordinazione.