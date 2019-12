Rugby Jesi, brutto stop a Livorno

Gara compromessa dopo il primo tempo, chiuso sul 24-0 per i labronici. Nelle due prossime partite, il 19 gennaio trasferta a Siena e il 26 sfida in casa con la Capitolina

JESI – Brutta conclusione di 2019 per la Rugby Jesi ’70. In casa del Livorno, seconda forza della classifica di serie B, arriva un netto stop, 30-0.

Match da subito in salita, Livorno superiore sia nella mischia chiusa che nelle rimesse laterali. Per tre volte, su errori in difesa, labronici a segno, il primo tempo termina 24-0. Nel secondo tempo partita equilibrata, sfiorata un paio di volte la meta. Ma la mancanza di lucidità non gioca a favore di Jesi.

Nelle due prossime partite, il 19 gennaio trasferta a Siena e il 26 sfida in casa con la Capitolina. Entrambe sono dirette concorrenti, subito sotto Jesi in classifica.

Il coach Fagioli dichiara: «A Siena chi sarà più performante nelle fasi statiche, più solido con le mischie e touche, vincerà questa partita decisiva. Sarà un campo molto difficile, c’è la sabbia, dovremo dominare nella mischia solida, con un buon piede e un’ottima rimessa laterale per portare a casa il risultato, e per questo servono impegno e concentrazione. Subito dopo il Natale riprenderemo gli allenamenti e ce la metteremo tutta».

