Rugby Jesi ’70, ultima in casa a testa alta e saluto con ovazione per “Bubu” Piergirolami

Ultima casalinga per i Leoni, superati da Modena dopo una buona prova. Festa per l'addio al rugby giocato della colonna Piergirolami, ora anticipo a Gubbio sabato 4 per chiudere al meglio e poi, il 5, in 600 al "Latini" per il Torneo "Federico II"

JESI – Un saluto a testa alta al proprio pubblico, per l’ultima casalinga della stagione. E l’ovazione per Daniele “Bubu” Piergirolami, colonna della Seniores che lascia il rugby giocato. Ha raccontato queste storie l’ultima domenica di Serie B al “Latini” del campionato 2023-24. In campo, il Rugby Jesi ’70 ha ceduto il passo, 7-26, alla quarta forza della classifica Modena nella penultima giornata del torneo. Ma non ci si ferma, anzi il prossimo fine settimana sarà se possibile ancora più stimolante e avvincente. Sabato 4 maggio infatti i Leoni anticipano l’appuntamento conclusivo dell’annata della Seniores sul campo di Gubbio perchè poi, domenica 5, saranno di nuovo al “Latini” impegnati, stavolta, nel supporto organizzativo alla riuscita della nuova edizione del Torneo “Federico II” di minirugby, che riempirà l’impianto dell’entusiasmo di centinaia di giovanissimi rugbisti da tutta Italia.

Rugby Jesi ’70- Modena, il saluto a Daniele “Bubu” Piergirolami

«Una bella domenica, finalmente col sole e con un lungo, meritato applauso per Bubu – commenta coach Marco De Rossi, tecnico del Rugby Jesi ’70 – Daniele Piergirolami smette di giocare e per l’ultima partita in casa gli è stata riservata una bella ovazione. Ottimo giocatore, prima linea, una vita nel Rugby Jesi ’70, ha dato un bell’esempio ai più giovani di come ci si comporta fino alla fine. E sono stato contento della prova che abbiamo messo in campo, al di là di quella che è stata la sconfitta finale. Contro le prime del campionato avevamo quasi sempre concesso oltre 50 punti, stavolta contro Modena abbiamo giocato una ottima gara, abbiamo retto e attaccato tanto. Bene così».

Per l’ultima di campionato a Gubbio si anticipa a sabato 4 maggio. «Ho chiesto ai ragazzi della rosa di essere tutti presenti in questa settimana di allenamenti, per andare a giocarcela al completo e concludere l’annata nel miglior modo possibile. A sua volta Gubbio ci terrà a chiudere bene in casa propria, sarà una partita tutta da lottare». Spiega De Rossi: «Abbiamo chiesto di anticipare perchè poi domenica 5 tanti di noi e tanti giocatori della Seniores saranno al campo per dare una mano in occasione del Torneo “Federico II”, un appuntamento classico al quale è attesa la partecipazione di oltre 600 bambini. Sarà una grande festa».

Risultati: Rugby Jesi ’70 – Modena Rugby 7-26; Romagna – Rugby Gubbio 1984 88-0; Rugby Pieve – U.R. San Benedetto 24-20; Firenze Rugby 1931 – Colorno 5-55; Lions Amaranto – Highlanders Formigine 25-21; Cus Siena – Bologna Rugby 0-26

Classifica: Romagna 99; Colorno 87; Bologna Rugby 84; Modena Rugby 79; Rugby Pieve 59; U.R. San Benedetto 50; Cus Siena 45; Rugby Jesi ’70 39; Lions Amaranto 38; Rugby Gubbio 1984 30; Firenze Rugby 1931 19; Highlanders Formigine 14

Prossimo turno (5 maggio): Rugby Gubbio 1984 – Rugby Jesi ’70 (4 maggio); Modena Rugby- Rugby Pieve; U.R. San Benedetto – Romagna; Bologna Rugby -Lions Amaranto; Highlanders Formigine – Firenze Rugby 1931; Colorno – Cus Siena