Rugby Jesi ’70, missione sul campo della capolista

I Leoni in visita al Viadana domenica 19 marzo. De Rossi: «Per i nostri tanti giovani una bella occasione di crescita, contro i più forti e in uno stadio bellissimo»

JESI – «Sappiamo di andare ad incontrare una squadra organizzata, forte, che si allena con i ragazzi del Top 10. Ma ogni domenica è una storia a sé e tutto può succedere». Così coach Marco De Rossi, tecnico del Rugby Jesi ’70: domenica prossima 19 marzo il campionato di Serie B, alla ripresa dopo la sosta dell’ultimo fine settimana per il Sei Nazioni, porta i Leoni jesini in trasferta sul campo del Viadana, col compito proibitivo di cercare di rendere la vita difficile alla capolista del girone.

«Viadana ha naturalmente capacità fisiche e tecniche che sappiamo essere superiori alle nostre – dice De Rossi – noi lasceremo a riposo qualche infortunato e acciaccato, cercando di poterlo recuperare per la successiva gara contro la più abbordabile Bologna. Avremo ancora con noi tanti giovani della nostra Under 19, per i quali l’appuntamento potrà essere una bella occasione di crescita: il confronto con i migliori e l’opportunità di giocare in uno stadio bellissimo, dove sono passati campioni importanti. Sarà una esperienza preziosa e andremo a fare la nostra partita, preparandoci per la fase finale del campionato». Appuntamento alle 14,30. Atteso nel successivo fine settimana dal turno di riposo, il Rugby Jesi ’70 tornerà poi in campo il 2 aprile nella trasferta di Bologna.

Classifica: Rugby Viadana 65; Florentia Rugby 61; Modena Rugby 58; Bologna Rugby 44; Firenze Rugby 43; Rugby Jesi ’70 26; Unione Rugby San Benedetto 19; Cus Siena, Highlanders Formigine; Lions Amaranto 16; Imola Rugby 7