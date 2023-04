Rugby Jesi ’70, il Torneo “Federico II” di minirugby fa il pieno: oltre 1.500 persone in arrivo

Appuntamento il 16 aprile, in campo 46 squadre da 19 Club di 6 regioni, per oltre 500 piccoli atleti e atlete seguiti da accompagnatori e familiari. Ma l’evento è anche Trofeo Avis, grazie alla collaborazione nel segno del protocollo firmato da Fir

JESI – Sport, accoglienza, bellezze e sapori del territorio in vetrina ma anche cultura della solidarietà e del dono. C’è tutto questo nel programma della IV edizione del Torneo “Federico II” di minirugby che,nel prossimo fine settimana del 15 e 16 aprile, porterà a Jesi ospiti del Rugby Jesi ’70 oltre 550 piccoli atleti e atlete coi loro accompagnatori. Per un complesso di 46 squadre che, fra le categorie Under 7, 9, 11 e 13, rappresenteranno 19 club da Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Emilia Romagna. Un torneo forte peraltro della partnership consolidata con Avis, nel segno del rapporto che a livello nazionale ha unito, con un apposito protocollo, la Federazione Italiana Rugby (Fir) e l’Associazione dei Volontari Italiani del Sangue.

Ed è così che il Torneo Federico II sarà anche Trofeo Avis. «Collaborazione che ci inorgoglisce – dice il presidente del Rugby Jesi ’70 Luca Faccenda – e che ci fa particolarmente piacere potere mettere in risalto in un appuntamento speciale come quello di domenica prossima nel nostro impianto. Nella due giorni, dato che molti di quelli che arriveranno da più lontano saranno in zona già dal sabato per le partire del giorno dopo, il Torneo richiamerà a Jesi e sul territorio oltre mille e 500 persone, considerati i piccoli del mini rugby e chi, fra educatori, responsabili delle società, genitori e familiari, li accompagnerà». Prosegue Faccenda: «Un evento che rappresenterà dunque una opportunità di farsi conoscere ben oltre l’ambito dell’appuntamento sportivo per Jesi, la Vallesina e le Marche. È per questo che, nel ventaglio di possibilità messo a disposizione di chi parteciperà, abbiamo voluto inserire anche l’opportunità di visite guidate alle bellezze artistiche e architettoniche e anche alle cantine dei Castelli. Tanto più è importante, allora, che in un contesto come questo ci sia spazio anche per Avis e per il suo fondamentale messaggio».

È d’altro canto in tale ottica che Fir e Avis nazionali hanno siglato nei mesi scorsi un protocollo d’intesa triennale per «sostenere, promuovere e divulgare l’importanza dell’attività sportiva e della donazione di sangue e plasma». Il documento impegna entrambe a collaborare nella realizzazione di progetti e iniziative sul territorio italiano, nella promozione dei valori condivisi dagli enti firmatari: senso di responsabilità, altruismo, dedizione, lealtà, rispetto e condivisione.

Domenica prossima 16 aprile il Torneo “Federico II” porterà la festa sugli undici campi di gioco allestiti dalle 8,30 fino più o meno alle 17. Ci sarà anche Federico, il leone coronato mascotte del torneo, che, in un tour turistico social, già da settimane promuove al fianco della manifestazione sportiva gli scorci tipici della città di Jesi.

Per il Rugby Jesi 70 si tratterà di un primo grande evento di primavera, seguito poi a maggio dal Memorial “Leonardo Mussini”, per le categorie dalla Under 5 alla Under 13 degli oltre 125 club della “Zebre Family”, che quest’anno ha scelto Jesi come sede. “Federico II” e “Mussini” si prevede portino sul territorio nel loro complesso oltre 4mila presenze.