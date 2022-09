Rugby Jesi ’70, test con Fano e Macerata verso il debutto e intanto arriva Dodi

JESI – Rugby Jesi ’70, prosegue la marcia di avvicinamento della Seniores affidata alla guida di coach Marco De Rossi al debutto in campionato del 9 ottobre, in casa degli Highlanders Formigine. Martedì scorso per i Leoni di De Rossi allenamento interno con il quindici di Serie C del Fano, sabato prossimo, primo ottobre si replica, ancora a Jesi, con Macerata. E intanto arriva un elemento in più a rimpolpare l’organico, il mediano Francesco Dodi da Parma.

«Grazie in primo luogo al Fano per la disponibilità dimostrata nel venire a Jesi ad allenarsi – dice coach De Rossi – abbiamo fatto un allenamento contrapposto, loro sono una ottima squadra per essere una formazione di C, noi abbiamo fatto il nostro e iniziato a vedere cosa dobbiamo fare per essere pronti al debutto del 9. Siamo ancora indietro ma dobbiamo continuare a lavorare. E sabato prossimo lo faremo, ancora in casa, con Macerata, altra formazione di C, contro cui disputeremo due tempi veri di partita. Ci aiuterà a valutare a che punto stiamo in vista della prima di campionato». L’appuntamento al “Latini” è per le ore 16.

Come detto, ci sarà anche un elemento in più a disposizione. «Francesco Dodi è un giocatore giovane che arriva da Parma, un 9-10 che ci darà una mano nella gestione. Con lui sistemiamo il reparto arretrato».

Il lavoro prosegue. «Pensavo magari di essere un poco più avanti a questo punto – dice De Rossi – dobbiamo sicuramente migliorare ma d’altro canto ci sono un sistema di gioco, un modo di lavorare e un allenatore nuovi e tutti dobbiamo entrare bene dentro alle novità. Non posso che ringraziare tutti i ragazzi per la piena disponibilità e il grande impegno che mi stanno dimostrando».