Rugby Jesi ’70, si torna in pista: al Latini arriva il Cus Siena

JESI – Rugby Jesi ’70, è ora di tornare in campo. Dopo l’ultimo fine settimana di pausa, domenica prossima 12 novembre è alla ripresa il campionato di rugby di Serie B e i Leoni di Jesi ospiteranno al Latini di via Mazzangrugno (ore 14,30) i toscani del Cus Siena, che dopo quattro giornate li seguono in classifica ad una lunghezza di distanza.

Il gruppo di coach Marco De Rossi si prepara alla battaglia agonistica, anche se non mancano le difficoltà. «Saremo ancora in emergenza – spiega il tecnico – recupereremo qualche pezzo ma l’infermeria resta piena. Un plauso va fatto al nostro staff medico che sta davvero dando il massimo per provare a rimetterci in campo nelle migliori condizioni possibili».

Dopo il netto ma preventivabile stop dell’ultimo turno contro la capolista Romagna, arriva un avversario cui porre grande attenzione. «Abbiamo visionato la loro ultima gara – dice De Rossi – e abbiamo visto come Siena sia migliorato tanto. Sono aggressivi, hanno una buona mediana, mettono tanta pressione. Non lasciano giocare chi hanno di fronte e, scontro col Romagna a parte, gli è ben riuscito contro tutti. Dovremo davvero riuscire a fare una grande partita, abbiamo ancora qualche giorno per prepararla al meglio».

Prossimo turno campionato Serie B (12 novembre): Romagna – Firenze Rugby; Rugby Jesi ’70 – Cus Siena, Rugby Pieve – Lions Amaranto; Bologna Rugby – Modena Rugby; U.R. San Benedetto- Highlanders Formigine; Rugby Gubbio – Colorno

Classifica: Romagna 20; Modena Rugby 18; Bologna Rugby 16; Rugby Gubbio 1984 13; Colorno 10; Rugby Jesi 9; Cus Siena 8; U.R. San Benedetto, Rugby Pieve 7; Lions Amaranto 5; Highlanders Formigine 1; Firenze Rugby 1931 0