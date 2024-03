Rugby Jesi ’70, finale amarissimo a Siena

Leoni avanti per tutta la gara in Toscana ma in 10 minuti i padroni di casa del Cus rimontano lo svantaggio e all'ultima azione sorpassano e si aggiudicano il match. Le parole di coach Marco De Rossi

JESI – Rugby Jesi ’70, trasferta da dimenticare a Siena, dove per i Leoni di coach Marco De Rossi matura la sconfitta più difficile da digerire: avanti con ampio margine per tutta la gara, il quindici jesino incassa nell’arco di dieci minuti una rimonta che annulla ben 18 punti di vantaggio e sull’ultima azione incassano la meta del sorpasso che dà il successo ai locali, 28-25. «Siamo stati davanti per 79 minuti e 50 secondi – commenta amareggiato coach De Rossi – ma non è bastato. Siamo molto dispiaciuti, perchè i ragazzi si erano impegnati e avevano giocato bene. Di solito siamo noi a venire fuori meglio nel secondo tempo, questa volta invece abbiamo avuto un calo fisico sul quale dovremo riflettere».

Analizza il tecnico: «L’avevamo preparata bene ed eravamo partiti come dovevamo. Nel primo tempo siamo stati sempre noi in attacco e abbiamo segnato 21 punti, prendendoci un buon vantaggio. Nella ripresa poi il calo». In appena dieci minuti, il ribaltone che ha consentito al Cus Siena di passare dal 7-25 al 28-25 all’ultimo respiro. «Negli ultimi 10′ – racconta De Rossi – abbiamo rimediato due cartellini gialli e, tredici contro quindici, abbiamo subito due mete. Nell’ultima confusa azione vicino alla linea di meta, Siena è riuscito a segnare ancora e a prendersi la vittoria. Un risultato demoralizzante, perchè eravamo partiti per andare a vincere. Ma dobbiamo crescere, come mentalità e anche come esperienza, imparando come mantenere un vantaggio di 20 punti».

Nel prossimo fine settimana campionato alla pausa, il 17 marzo il Rugby Jesi ’70 ripartirà dal confronto casalingo con i Lions Amaranto, seguito nei turni successivi dalla trasferta in casa del fanalino di coda Formigine e poi dal nuovo appuntamento a Jesi contro Firenze. «Sarà una settimana, questa, non di riposo ma di impegno per prepararci al meglio. L’obiettivo che ci siamo dati è di vincere le prossime tre partite, contro avversari che sono battibili. Un proposito che vogliamo mantenere».

Risultati: Firenze Rugby 1931- Romagna 0-106; Cus Siena – Rugby Jesi ’70 28-25; Lions Amaranto- Rugby Pieve 19-18; Modena Rugby – Bologna Rugby 26-30; Colorno -Rugby Gubbio 78-15; Highlanders Formigine – U.R. San Benedetto rinviata

Classifica: Romagna 77; Colorno 66; Bologna Rugby 62; Modena Rugby 59; U.R. San Benedetto, Rugby Pieve 40; Rugby Jesi ’70 32; Cus Siena 30; Rugby Gubbio 1984, Lions Amaranto 28; Firenze Rugby 1931 14; Highlanders Formigine 8.

Prossimo turno (17 marzo): Romagna- Colorno; Rugby Pieve – Highlanders Formigine; Rugby Gubbio 1984 – Bologna Rugby; U.R. San Benedetto – Modena Rugby; Cus Siena – Firenze Rugby 1931; Rugby Jesi 1970 – Lions Amaranto