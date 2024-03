Rugby Jesi ’70, scivolone a Formigine

JESI – Prosegue il momento no del Rugby Jesi ’70 nel campionato di Serie B: nella trasferta sul campo del fanalino di coda della classifica Formigine, per i Leoni jesini non arriva l’auspicato riscatto dopo la recente serie di stop ma una inattesa, nuova, battuta d’arresto. I padroni di casa degli Highlanders Formigine si impongono 14-5, centrando la seconda vittoria del loro torneo. E un Rugby Jesi ’70 che sembra essersi arrestato all’impresa di fine 2023, quando fu in grado di battere l’allora vice capolista Bologna (di lì in avanti sono arrivati solo il successo su Gubbio e il pari di San Benedetto del Tronto), deve di nuovo masticare amaro.

«La speranza è che ora le due settimane di sosta che abbiamo davanti ci facciano bene – commenta coach Marco De Rossi – i ragazzi hanno bisogno di ricaricarsi soprattutto mentalmente, dato che in campo giochiamo anche bene e come condizione atletica ci siamo ma, forse, il buon girone di andata ci ha fatti rilassare un po’. Queste ultime tre partite, di cui due perse all’ultimo secondo e questa di Formigine nel finale, dopo che per 70 minuti eravamo stati 7-5, fanno male e vanno resettate». Dice De Rossi: «Vero che infortuni e qualche assenza improvvisa ci stanno togliendo punti fissi e finiamo col pagarlo ma chi va in campo deve farlo in maniera diversa dal punto di vista mentale. In settimana prepariamo bene le partite ma poi la domenica siamo un poco superficiali, come se pensassimo che alla fine comunque la vinceremo o accadrà qualcosa. L’approccio deve essere diverso».

Analizza il tecnico: «Ci riuniremo per parlarne e confrontarci su dove vogliamo andare per le prossime ultime quattro partite. Due le giocheremo con avversari alla portata, le altre contro squadre che sono sopra di noi in classifica ma lo Jesi del girone di andata ha mostrato di poter fare cose anche inattese. Ci serve una vittoria per risollevarci di testa. E sarà anche l’occasione per iniziare a integrare sempre più qualche elemento della Under 18 in vista della stagione prossima».

Si torna in campo il 14 aprile, a Jesi, contro il Firenze Rugby 1931.

Risultati: Bologna Rugby – Romagna 33-33; Firenze Rugby 1931 – Rugby Pieve 24-45; Modena Rugby – Rugby Gubbio 1984 29-14; Colorno – U.R. San Benedetto 59-27; Highlanders Formigine – Rugby Jesi ’70 14-5; Lions Amaranto – Cus Siena 15-29

Classifica: Romagna 85; Colorno 72; Bologna Rugby 70; Modena Rugby 69; Rugby Pieve 50; U.R. San Benedetto 41; Cus Siena 40; Rugby Jesi ’70 34; Lions Amaranto 33; Rugby Gubbio 1984 28; Firenze Rugby 1931 15; Highlanders Formigine 12

Prossimo turno (14 aprile): Romagna – Highlanders Formigine; Rugby Pieve- Rugby Gubbio 1984; U.R. San Benedetto – Bologna Rugby; Rugby Jesi ’70 – Firenze Rugby 1931; Lions Amaranto- Colorno; Cus Siena – Modena Rugby