Rugby Jesi ’70, ruggito vincente contro i Lions Amaranto

I Leoni ritrovano il successo e si riprendono in classifica la sesta piazza in solitaria dietro le inavvicinabili big. Domenica 14 maggio si chiude col derby in casa di San Benedetto

JESI – Di nuovo il sapore e la gioia della vittoria, dopo cinque lunghi turni di digiuno: il Rugby Jesi ’70 saluta il proprio pubblico nell’ultima casalinga del suo campionato battendo 27-10 i livornesi Lions Amaranto e torna finalmente a esultare. L’ultimo successo del quindici di coach Marco De Rossi risaliva infatti al 24-20 su Imola del 26 febbraio scorso, prima di incontrare in serie tutte le prime cinque della classifica. «Sapevamo questa era una partita da non sbagliare – dice a riguardo proprio il tecnico dei Leoni – e così è stato. Siamo stati sempre in vantaggio e abbiamo vinto, facendo bene le nostre cose in mischia e in touche e giocando buoni palloni con i tre quarti. I ragazzi ci tenevamo a dimostrare il loro valore e a riprendersi la loro giusta posizione di classifica: fra le cinque davanti e la prima di chi sta dietro, ovvero noi, ci sono 29 punti di distacco, i numeri parlano chiaro e dicono che le big del torneo sono evidentemente le formazioni più esperte e attrezzate».

Rugby Jesi – Lions Amaranto

Domenica prossima 14 maggio, ultima di campionato: il Rugby Jesi ’70 sarà in visita sul campo di San Benedetto (ore 15.30), per una chiusura in bellezza con il derby fra marchigiane che vedrà i Leoni provare a riscattare quella che fu la sconfitta interna nel confronto dello scorso dicembre. «Andremo a giocarcela sicuramente con un atteggiamento diverso – dice De Rossi – la vittoria ci ha dato un entusiasmo importante. Ci sarà da lottare e da fare una bella partita, d’altro canto anche loro saranno decisi a dare il meglio e a dimostrare che il successo dell’andata non fu un caso». Coi suoi 31 punti, Jesi si prende intanto la metà della graduatoria. «Eravamo partiti con l’idea della salvezza, dopo che quella scorsa non era stata una annata positiva – ricorda il tecnico – strada facendo ci siamo resi conto delle nostre potenzialità e abbiamo costruito un bel percorso, senza che ci sia stato regalato alcunché. Forse potevamo aver fatto qualche punto in più magari coi bonus anche contro le più forti ma se non ci è stato concesso è chiaro che anche gli avversari avranno avuto i loro meriti. Ora andiamo a fare la nostra gara a San Benedetto, con orgoglio e voglia di riscatto».

Risultati: Rugby Jesi ’70 – Lions Amaranto 27-10; Firenze Rugby- U.R. San Benedetto 48-7; Rugby Viadana – Modena Rugby 25-17; Florentia Rugby – Highlanders Formigine 79-10; Imola Rugby – Cus Siena 34-31

Classifica: Rugby Viadana 89; Modena Rugby 82; Florentia Rugby 81; Bologna Rugby 63; Firenze Rugby 60; Rugby Jesi ’70 31; U.R. San Benedetto 26; Lions Amaranto, Highlanders Formigine 25; Imola Rugby 22; Cus Siena 21.

Prossimo turno (14 maggio): U.R. San Benedetto – Rugby Jesi ’70; Bologna Rugby – Florentia Rugby; Highlanders Formigine – Rugby Viadana; Lions Amaranto – Imola Rugby; Cus Siena – Firenze Rugby