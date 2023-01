Rugby Jesi ’70 alla ripresa verso il derby

Il 22 gennaio appuntamento in casa per la sfida a San Benedetto del Tronto che chiude l’andata e varrà pure la “Coppa Marche” messa in palio dalle società. Assenze pesanti Trillini e Santini, «ma chi gioca darà il massimo e lo supereremo»

JESI – Rugby Jesi ’70 alla ripresa dei lavori al “Latini” di via Mazzangrugno. Dopo le feste e la pausa di fine 2022, il 2023 si apre con le idee già chiare. «Quali sono gli obiettivi lo sappiamo tutti – analizza coach Marco De Rossi – abbiamo ora davanti a noi le prossime due partite, tutte e due in casa, il derby con San Benedetto del Tronto e la gara con Formigine, e le vogliamo e dobbiamo vincere entrambe portando in cascina i 5 punti. Il campionato riprenderà il 22 gennaio dalla sfida con San Benedetto e sarà una prova dura perché loro sono una buona squadra. Dovremo prepararla al meglio. Poi arriverà Formigine, dove abbiamo perso all’andata, per la prima di ritorno e vogliamo prenderci la rivincita».

Per i ragazzi di De Rossi da questa settimana ci si è concentrati a lavorare su corsa e condizione fisica, giovedì prossimo 12 gennaio in programma una amichevole a Fano per riprendere confidenza con la partita. Per il derby del 22 gennaio le due società metteranno in palio fra loro la “Coppa Marche” che andrà al vincitore del confronto fra le due marchigiane di Serie B. Jesi dovrà purtroppo fare i conti con almeno un paio di assenze importanti.

«Il nostro più grande abbraccio e l’in bocca al lupo vanno a Giorgio Trillini, che purtroppo si è dovuto operare dopo l’infortunio subito nell’ultima partita a Livorno e che dovrà restare fermo fino a fine stagione. Lo aspettiamo tutti di nuovo in campo appena sarà possibile. Il 22 – prosegue De Rossi – non avremo neanche Enrico Santini, espulso a Livorno e squalificato. Ci mancheranno due pedine importanti ma sono sicuro che chi gioca farà comunque il massimo e lo supereremo».