Rugby Jesi ’70, ricarica di energie per la ripresa

I Leoni sfruttano la sosta per mettere alle spalle gli ultimi stop e preparare a dovere il ritorno in campo del 14 aprile, quando al “Latini” arriverà come avversario Firenze

JESI – Rugby Jesi ’70, giornate di lavoro in vista del ritorno in campo. I Leoni sono attesi dalla ripresa del campionato di Serie B domenica 14 aprile, quando al “Latini” di via Mazzangrugno riceveranno (ore 15,30) il Firenze Rugby 1931. Per il quindici di coach Marco De Rossi la lunga pausa è l’occasione per recuperare energie, ricaricarsi e mettere alle spalle le delusioni degli ultimi risultati.

«Abbiamo fatto passare il periodo di festa – dice il tecnico – e ci siamo presi tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Allenamenti fatti bene e tanta presenza, con una piccola riunione in cui ci siamo dati l’indirizzo e la convinzione giusti. Tutti ci prepareremo al meglio per affrontare Firenze con la volontà di vincere e ritrovare un risultato positivo dopo le sconfitte. È un percorso di crescita mentale che possiamo e dobbiamo fare».

Tracciati quelli che dovranno essere gli obiettivi per il finale di stagione. «Un successo su Firenze ci manterrebbe in linea di massima l’attuale classifica. Sfrutteremo questo periodo per inserire più giovani possibile nel tessuto della prima squadra e far fare loro esperienza in vista del prossimo anno. Ma non sarà naturalmente un passaggio obbligato: dovranno dimostrare di poterci stare e di meritarselo. E i più grandi e esperti dovranno saperli affiancare e aiutare nel modo giusto».

Classifica: Romagna 85; Colorno 72; Bologna Rugby 70; Modena Rugby 69; Rugby Pieve 50; U.R. San Benedetto 41; Cus Siena 40; Rugby Jesi ’70 34; Lions Amaranto 33; Rugby Gubbio 1984 28; Firenze Rugby 1931 15; Highlanders Formigine 12

Prossimo turno (14 aprile): Romagna – Highlanders Formigine; Rugby Pieve- Rugby Gubbio 1984; U.R. San Benedetto – Bologna Rugby; Rugby Jesi ’70 – Firenze Rugby 1931; Lions Amaranto- Colorno; Cus Siena – Modena Rugby