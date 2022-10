Rugby Jesi ’70, è dolce la prima in casa: Siena battuto

I Leoni di coach Marco De Rossi non falliscono il debutto interno e si godono il primo successo. «Tanto da lavorare ma era importante per tutti vincere davanti al nostro pubblico»

JESI – Avevano promesso di rifarsi subito dopo lo stop in casa degli Highlanders Formigine della prima di campionato, sono stati di parola: debutto casalingo con vittoria per i Leoni del Rugby Jesi ’70, che ieri 16 ottobre al campo “Latini” di via Mazzangrugno hanno centrato il successo ai danni di Siena, 18-5, nella seconda giornata del torneo di Serie B. «Una vittoria che volevamo con forza – commenta coach Marco De Rossi – alla nostra prima partita in casa e davanti a tanta gente tornata dopo due anni a seguire e sostenere la squadra. Abbiamo fatto una discreta gara, restano tante le cose su cui lavorare ma era importante vincere, per il morale, per i ragazzi e per il Club».

Analizza il tecnico: «Abbiamo segnato tre mete e cercato di realizzare anche la quarta, purtroppo senza riuscirci. Qualche errore da parte nostra c’è stato ma possiamo essere soddisfatti». Anche e soprattutto dei passi avanti rispetto alla gara d’esordio. «Abbiamo confermato il lavoro fatto sulla difesa – dice De Rossi – dove abbiamo subito una sola meta su una situazione di rolling maul che non abbiamo ancora preparato e quindi ci sta di poter soffrire. Abbiamo ancora qualcosa da risolvere in touche ma siamo comunque andati meglio della domenica prima. E c’è da finalizzare di più, perchè attacchiamo tanto ma otteniamo meno di quanto creato».

La strada è però quella giusta e la prima vittoria non si è fatta attendere. «In due mesi abbiamo lavorato tanto, i frutti si vedono ma adesso si tratta di continuare, non ci si può certo fermare dopo il primo successo». Attenzione già concentrata sul ritorno in viaggio di domenica prossima 23 ottobre: la terza di campionato porterà il Rugby Jesi ’70 a fare visita a Imola. «Sappiamo che in trasferta soffriamo, è un altro aspetto su cui dobbiamo lavorare e crescere. E allora l’obiettivo è andare a vincere anche lì, andiamo ad Imola per fare punti».

Nel resto del programma del fine settimana del Rugby Jesi, precampionato con Ascoli per la Under 19 e successo 26-14 della Under 15 su Fano.